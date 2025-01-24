Gazze'de ölü sayısı 61 bine yükseldi

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sonrasında, soykırımın gerçek boyutları da ortaya çıkmaya başladı. Daha önce yaklaşık 47 bin olarak açıklanan ölü sayısı, kayıpların da eklenmesiyle 61 bin 182 olarak güncellendi.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım hamlesinde resmen kayıt altına alınan 47 bin ölünün yanı sıra 14 bin 222 kişiden halen haber alınamadığını bildirdi. Kayıpların da ölü olarak kayda geçmesiyle birlikte toplam ölü sayısının 61 bin 182 olarak güncellendiği kaydedildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023-18 Ocak 2025 tarihleri arasında 470 gün boyunca sürdürdüğü saldırıların yol açtığı can kayıpları ve yıkıma dikkat çekildi. İsrail ordusunun Gazze'de yaklaşık 16 ay boyunca gerçekleştirdiği 10 bin 100 katliam sonucunda ölen ve kaybolan Filistinli sayısının 61 bin 182'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Saldırılarda yaşamını yitiren 46 bin 960 kişi hastanelere ulaştı. Cansız bedenine henüz ulaşılamayan 14 bin 222 kişi ise halen kayıp" denildi. Aileleri hedef alan katliam sayısının 9 bin 268 olarak aktarıldığı açıklamada, "Yok olan Filistinli aile sayısı da 2 bin 92'ye ulaştı. Bu ailelerin fertleri 5 bin 967 kişiden oluşuyordu." ifadeleri yer aldı. İsrail saldırılarında geride sadece bir fert kalan Filistinli aile sayısının 4 bin 889 olarak vurgulandığı açıklamada, geride bir kişinin kaldığı ailelerdeki ölü sayısının ise 8 bin 980 olduğu aktarıldı.
SAĞLIK SEKTÖRÜ HARAP HALDE
İsrail ile Hamas arasında ulaşılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'deki sağlık sektöründe yaşanan yıkım da gün yüzüne çıkıyor. Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan 38 hastanenin hiçbirinin tam kapasiteyle çalışmadığı bildirildi. 38 hastaneden 25'inin İsrail saldırıları yüzünden tamamen kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, kalan 13 hastanenin de çok kısıtlı imkanlara sahip olduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sağlık tesislerine 520 saldırı gerçekleştirdiği bilgisi verilirken, bu saldırılarda 100'ü acil yardım personeli olmak üzere 5 bin 500 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. İşgal güçlerinin Gazze'de 2 bin 260 sağlık personelini alıkoyduğuna değinilen açıklamada, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'den hâlâ haber alınamadığına vurgu yapılarak Ebu Safiyye'nin bir an önce serbest bırakılması talep edildi.