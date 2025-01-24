Gazze'de ölü sayısı 61 bine yükseldi

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım hamlesinde resmen kayıt altına alınan 47 bin ölünün yanı sıra 14 bin 222 kişiden halen haber alınamadığını bildirdi. Kayıpların da ölü olarak kayda geçmesiyle birlikte toplam ölü sayısının 61 bin 182 olarak güncellendiği kaydedildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023-18 Ocak 2025 tarihleri arasında 470 gün boyunca sürdürdüğü saldırıların yol açtığı can kayıpları ve yıkıma dikkat çekildi. İsrail ordusunun Gazze'de yaklaşık 16 ay boyunca gerçekleştirdiği 10 bin 100 katliam sonucunda ölen ve kaybolan Filistinli sayısının 61 bin 182'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Saldırılarda yaşamını yitiren 46 bin 960 kişi hastanelere ulaştı. Cansız bedenine henüz ulaşılamayan 14 bin 222 kişi ise halen kayıp" denildi. Aileleri hedef alan katliam sayısının 9 bin 268 olarak aktarıldığı açıklamada, "Yok olan Filistinli aile sayısı da 2 bin 92'ye ulaştı. Bu ailelerin fertleri 5 bin 967 kişiden oluşuyordu." ifadeleri yer aldı. İsrail saldırılarında geride sadece bir fert kalan Filistinli aile sayısının 4 bin 889 olarak vurgulandığı açıklamada, geride bir kişinin kaldığı ailelerdeki ölü sayısının ise 8 bin 980 olduğu aktarıldı.