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Güney Afrika'da sel: 67 ölü

Güney Afrika'da sel: 67 ölü

23:4712/06/2025, Perşembe
DHA
AFP
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Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi.
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

Güney Afrika'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınasının neden olduğu selde 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Velenkosini Hlabisa, üç gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selin etkilediği Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde açıklama yaptı.

Hlabisa, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirterek, “
Bu bir felaket. Ölü sayısı şu anda 57'ye yükseldi. Kayıplar artabilir
” dedi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın cuma günü selden etkilenen bölgeyi ziyaret edeceği açıklandı.




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