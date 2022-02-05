Halk Bankası davasında yeni gelişme: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvuru süresini uzattı ​

Dünya

Yunanistan 14 kişiyi daha öldürecekti

Geri ittiği 19 göçmenin donarak ölmesine sebep olan Yunanistan, dün, yine donmak üzere olan biri kadın 14 göçmeni Türkiye tarafına itti. Türkiye’nin yardım eli uzattığı göçmenlerden ikisi hastaneye kaldırıldı. Yunanistan’ın insanlık dışı eylemine BM ve AB’den ‘onay’ gibi tepkiler geldi. Kınamalarda Yunanistan’ın adı bile anılmadı.