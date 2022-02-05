Dünya Halk Bankası davasında yeni gelişme ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvuru süresini uzattı
AMERİKA

Halk Bankası davasında yeni gelişme: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvuru süresini uzattı

Yüksek Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) temyize gitmeye hazırlanan Halk Bankası, son başvuru tarihi 15 Mart'ın uzatılması talebinde bulundu. ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının temyize başvurma süresini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

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Haber Merkezi AA
Halk Bankası davasında yeni gelişme: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvuru süresini uzattı ​
Halkbank

ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının temyize başvurma süresini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

Yüksek Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) temyize gitmeye hazırlanan Halk Bankası, son başvuru tarihi 15 Mart'ın uzatılması talebinde bulundu.

İLAVE ZAMAN TALEBİ

Halk Bankası avukatları, Yüksek Mahkemeye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor ise Halk Bankasının talebini kabul ederek, temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

FEDERAL MAHKEME SÜRECE BEKLEMEYE ALINMIŞTI

Halk Bankası avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra istinaf mahkemesine başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.

New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi ise bankanın Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yapma kararı vermesi üzerine, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye almıştı.

Halk Bankasına, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

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