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Hindistan'da sel can aldı: 44 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da sel can aldı: 44 kişi hayatını kaybetti

16:274/06/2025, Çarşamba
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Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 44 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki
Assam, Arunaçal Pradeş, Megalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram
eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, geniş çaplı sellere yol açtı. Bölgeden gelen son bilgilere göre, afet nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44’e ulaştı.

  • Yetkililer, sel sularının 1500'den fazla köyü etkilediğini, 14 bin 739 hektardan fazla ekili arazinin ise büyük zarar gördüğünü açıkladı. Tarım alanlarının su altında kalması, bölge halkının geçimini de ciddi şekilde tehdit ediyor.

Afetle birlikte yerinden edilen binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hükümetin yardım ve destek çalışmaları sürerken, meteoroloji yetkilileri yağışların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu.






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