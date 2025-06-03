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Rusya'nın ilhak etmişti: Kırım'da dikkat çeken gelişme

Rusya'nın ilhak etmişti: Kırım'da dikkat çeken gelişme

16:353/06/2025, Salı
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrinde deniz yolu taşımacılığının durdurulduğu belirtildi.

Sivastopol'ün Yol ve Ulaşım Altyapısı Geliştirme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,
"Deniz yolu taşımacılığı durduruldu."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, alınan kararın nedenine yer verilmedi.


Kırım Köprüsü'ne saldırı


Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), bugün Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.


  • Ukrayna ordusu, Kırım Köprüsü'ne yönelik 2022 ve 2023'te de saldırılar düzenlemişti.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan Kırım Köprüsü (Kerç Köprüsü), stratejik önemiyle biliniyor.



#Rusya
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