Rusya, Ukrayna'nın doğusunu istiyor

Rusya, Ukrayna’ya ilettiği memorandumda ateşkes için iki seçenek teklif etti: Biri Ukrayna askerinin doğudaki 4 ilden çekilmesi, diğeri üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanması.
Rusya’nın Ukrayna’ya İstanbul’daki müzakerelerde sunduğu memorandumda, ateşkes için iki seçenek sunduğu bildirildi. Rus haber ajansı TASS, müzakerelerin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu, üç bölüm ve ateşkese ilişkin iki teklifin yer aldığı memorandumu yayımladı. Buna göre, Rusya’nın ateşkes için sunduğu ilk seçenekte Ukrayna ordusunun Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinden çekilmesi öneriliyor. Rusya, ateşkes için ikinci seçenekte ise Ukrayna’da askerlerin yeniden konuşlandırılmasının yasaklanması, seferberliğin ve yabancı askeri yardımların durdurulması, terhis işlemlerinin başlaması ve üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor.
KİEV'İN NÜKLEERİ OLMASIN
"Nihai Çözümün Temel Parametreleri" başlıklı kısımda ise Ukrayna’nın tarafsızlığı, askeri ittifaklara katılmasının reddinin yer aldığı çeşitli maddeler bulunuyor. Ukrayna’nın nükleer silah bulundurmaması ve asker sayısının sınırlandırılması istenip Rusya’ya yaptırımların kaldırılması isteniyor. Ayrıca savaş tazminatından karşılıklı feragat isteniyor. Kısmın diğer maddeleri Ortodoks Kilisesi, Rusça konuşan nüfus ile diğer kültürel ve sosyolojik konularla alakalı.