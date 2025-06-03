Rusya, Ukrayna'nın doğusunu istiyor

Rusya’nın Ukrayna’ya İstanbul’daki müzakerelerde sunduğu memorandumda, ateşkes için iki seçenek sunduğu bildirildi. Rus haber ajansı TASS, müzakerelerin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu, üç bölüm ve ateşkese ilişkin iki teklifin yer aldığı memorandumu yayımladı. Buna göre, Rusya’nın ateşkes için sunduğu ilk seçenekte Ukrayna ordusunun Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinden çekilmesi öneriliyor. Rusya, ateşkes için ikinci seçenekte ise Ukrayna’da askerlerin yeniden konuşlandırılmasının yasaklanması, seferberliğin ve yabancı askeri yardımların durdurulması, terhis işlemlerinin başlaması ve üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor.