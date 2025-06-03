Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya, Ukrayna'nın doğusunu istiyor

Rusya, Ukrayna'nın doğusunu istiyor

04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Rusya, Ukrayna’ya ilettiği memorandumda ateşkes için iki seçenek teklif etti: Biri Ukrayna askerinin doğudaki 4 ilden çekilmesi, diğeri üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanması.

Rusya’nın Ukrayna’ya İstanbul’daki müzakerelerde sunduğu memorandumda, ateşkes için iki seçenek sunduğu bildirildi. Rus haber ajansı TASS, müzakerelerin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu, üç bölüm ve ateşkese ilişkin iki teklifin yer aldığı memorandumu yayımladı. Buna göre, Rusya’nın ateşkes için sunduğu ilk seçenekte Ukrayna ordusunun Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinden çekilmesi öneriliyor. Rusya, ateşkes için ikinci seçenekte ise Ukrayna’da askerlerin yeniden konuşlandırılmasının yasaklanması, seferberliğin ve yabancı askeri yardımların durdurulması, terhis işlemlerinin başlaması ve üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor.

KİEV'İN NÜKLEERİ OLMASIN

"Nihai Çözümün Temel Parametreleri" başlıklı kısımda ise Ukrayna’nın tarafsızlığı, askeri ittifaklara katılmasının reddinin yer aldığı çeşitli maddeler bulunuyor. Ukrayna’nın nükleer silah bulundurmaması ve asker sayısının sınırlandırılması istenip Rusya’ya yaptırımların kaldırılması isteniyor. Ayrıca savaş tazminatından karşılıklı feragat isteniyor. Kısmın diğer maddeleri Ortodoks Kilisesi, Rusça konuşan nüfus ile diğer kültürel ve sosyolojik konularla alakalı.



#Rusya
#Ukrayna
#Diplomasi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Diyanet açıklaması