Ukrayna ve Rus heyeti yeniden İstanbul’da

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış umudu yeniden İstanbul’da yeşerecek. 16 Mayıs’ta İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya gelen iki ülke bugün yeniden İstanbul'da buluşacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi sonucunda ilk olarak 29 Mart 2022’de Dolmabahçe’de bir araya gelen iki ülke, kesilen görüşmeler sonrasında 16 Mayıs’ta biraraya gelmişti.

İLK GÖRÜŞMEDEN ESİR TAKASI ÇIKTI

İstanbul, yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olmuş, ABD-Ukrayna-Türkiye Zirvesi'ni Rusya-Ukrayna-Türkiye Zirvesi izlemişti. Zirvede karşılıklı 1000’er esirin takası konusunda mutabakata varılmıştı. İki ülke arasındaki savaş boyunca yaşanan en büyük esir takası olan bu takas, barış umutlarını artırmıştı. Ancak görüşmelerde ateşkes konusunda uzlaşma sağlanamamıştı.

FİDAN’DAN MEKİK DİPLOMASİSİ

Geçtiğimiz hafta önce Moskova ardından Kiev’e çıkarma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakerelerde mesafe kat edilmesi ve barışın masada sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü. Bu görüşme trafiği sonrası Lavrov, 28 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Ukrayna’ya yeni bir müzakere turunu 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapmayı teklif ettiklerini açıklamıştı. Ukrayna tarafı ise bu teklife doğrudan olumlu yanıt vermeden önce, Rusya’nın barış anlaşmasına ilişkin önerilerini içeren yazılı bir belge talep ettiklerini bildirmişti.

GÖRÜŞME ÇIRAĞAN'DA

Fidan’ın iki ülke ile yaptığı bu görüşmelerin ardından iki ülke heyetleri bugün yeniden bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin 13.00'te Çırağan Sarayı’nda bir araya gelmesi öngörülüyor.

UKRAYNA ADINA RÜSTEM UMEROV

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini bildirdi. Müzakerelerde gündeme getirilmesi gereken konular hakkında bilgi paylaşan Zelenski, şunları kaydetti: “Birincisi tam ve koşulsuz ateşkes. İkincisi tutukluların serbest bırakılması. Üçüncüsü kaçırılan çocukların geri verilmesidir. Güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlamalıyız. Sadece liderler temel sorunları çözebilir. Pazartesi günü heyetimize (Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek.”

PUTİN'İN MÜŞAVİRİ BAŞKANLIK EDİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy’nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti. Rus heyeti dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.







