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Rusya Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Alekseyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu

Rusya Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Alekseyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu

17:371/06/2025, Pazar
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Bölgesi birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Sumi bölgesinin Alekseyevka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 100 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemiyle Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde İHA fırlatma yerine saldırı düzenlendiği ve saldırı sonucu 6 İHA fırlatma sistemi, yaklaşık 30 İHA ile 8 otomobilin yok edildiği belirtildi.



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