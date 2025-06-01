Rusya Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Alekseyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu

Bakanlığın açıklamasında, "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemiyle Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde İHA fırlatma yerine saldırı düzenlendiği ve saldırı sonucu 6 İHA fırlatma sistemi, yaklaşık 30 İHA ile 8 otomobilin yok edildiği belirtildi.