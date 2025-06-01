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Rusya'da otoyol köprüsü yolcu treninin üzerine çöktü: 7 kişi öldü

Rusya'da otoyol köprüsü yolcu treninin üzerine çöktü: 7 kişi öldü

10:051/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
AA
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Bryansk Bölgesi
Bryansk Bölgesi

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz,
"Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi"
ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.



#Bryansk
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#yolcu treni
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