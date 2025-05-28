Rusya ve ABD arasında Ukrayna görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Ukrayna krizini telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rubio arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmede Lavrov, Rubio'ya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 19 Mayıs'ta sağlanan anlaşmaların uygulanması ve Rus tarafının, Ukrayna ile İstanbul'da yeni tur müzakereler için hazırladığı teklifler hakkında bilgi verdi.

Rubio da Trump'ın Ukrayna krizini sonlandırmayı hedeflediğini, Washington'ın tarafların pozisyonlarını yakınlaştırma konusunda destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

İkili, gündemdeki konuların da ele alındığı görüşmede, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasında yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğun sürdürülmesi konusunda kararlı olduğunu teyit etti.

Rusya, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapmayı teklif etmişti.







