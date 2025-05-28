Rusya'dan Ukrayna'ya görüşmeler için tarih ve yer teklifi: En kısa sürede cevap bekliyoruz

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafında ikinci tur görüşme için tarih ve yer önerisini sunduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafında ikinci tur görüşme için tarih ve yer önerisini sunduğunu açıkladı.

Ukrayna'ya yer ve tarih teklifi

Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'un Rusya-Ukrayna arasında imzalanması beklenen memorandumla ilgili olarak kendisini aradığını ve Rus tarafının bu konuda acele etmediği yönünde çıkan haberlere değinerek, "Her şey neredeyse öyle. Ümerov'u ben aradım ve çatışmaların durdurulmasına yönelik koşulların bir listesi olan memorandum görüşmesi için toplantının kesin tarihini ve yerini önerdim" dedi.

Ukrayna ile ikinci tur görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Medenskiy, "Altını çiziyorum; orada, derhal, muhtemel ateşkesin anlaşmasına dair her bir maddeyi somut ve esaslı şekilde görüşmeye başlamaya hazırız. Ukrayna tarafı istişare etmek üzere bir araya geldi. Görüşmelerin uzadığı anlaşılıyor. Onaylarını bekliyoruz ve belirlediğimiz tarihte, önümüzdeki günlerde yüz yüze gelip uzun vadeli barış ve insan hayatının kurtarılması adına çalışmaya başlamaya hazırız" dedi.

Rusya bir kez daha İstanbul'u adres gösterdi

Bu gelişmenin ardından konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bir açıklama geldi.

Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.

Müzakerelerin ilk turunun, İstanbul'da 16 Mayıs'ta gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etti.

Rusya'nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." bilgisini verdi.

Lavrov'dan Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'ye sürece verdiği katkıdan ötürü teşekkür eden Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Moskova ziyareti sırasında onayladığı gibi misafirperver bir Türk platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.







