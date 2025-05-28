Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Trump Ukrayna'da yaşananlarla ilgili doğru bilgilendirilmiyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Putin ateşle oynuyor" sözlerine cevap vererek, "Trump, Ukrayna'da yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendiriliyor" dedi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Putin ateşle oynuyor" yönündeki ifadesini cevap verdi. Uşakov, Trump'ın yorumunun, savaşın gerçekleri konusunda yeterince bilgilendirilmediği anlamına geldiğini belirtti. Uşakov, "Trump birçok şey söylüyor. Doğal olarak hepsini okuyor ve takip ediyoruz. Ancak birçok yönden Trump'ın Ukrayna-Rusya çatışması bağlamında gerçekte neler olup bittiği konusunda doğru bilgilendirilmediği kanısındayız" dedi.
Rusya'nın sadece misilleme saldırıları sürdürdüğünü öne süren Uşakov, Ukrayna'nın sivil altyapılarını hedef almadıklarını savundu.