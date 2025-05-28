Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Trump Ukrayna'da yaşananlarla ilgili doğru bilgilendirilmiyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Trump Ukrayna'da yaşananlarla ilgili doğru bilgilendirilmiyor

17:0228/05/2025, Wednesday
G: 28/05/2025, Wednesday
IHA
Sonraki haber
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Putin ateşle oynuyor" sözlerine cevap vererek, "Trump, Ukrayna'da yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendiriliyor" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Putin ateşle oynuyor" yönündeki ifadesini cevap verdi. Uşakov, Trump'ın yorumunun, savaşın gerçekleri konusunda yeterince bilgilendirilmediği anlamına geldiğini belirtti. Uşakov, "Trump birçok şey söylüyor. Doğal olarak hepsini okuyor ve takip ediyoruz. Ancak birçok yönden Trump'ın Ukrayna-Rusya çatışması bağlamında gerçekte neler olup bittiği konusunda doğru bilgilendirilmediği kanısındayız" dedi.

Ukrayna'nın da Rusya'ya yönelik saldırıları olduğunu, ancak bu saldırılarla ilgili Trump'ın bilgilendirilmediğini savunan Uşakov,
"Özellikle de Ukrayna'nın barışçıl Rus şehirlerine yönelik artan sayıda büyük terör saldırıları hakkında bilgi sahibi değil. Trump sadece bizim aldığımız karşı önlemleri biliyor"
ifadelerini kullandı.

Rusya'nın sadece misilleme saldırıları sürdürdüğünü öne süren Uşakov, Ukrayna'nın sivil altyapılarını hedef almadıklarını savundu.

Trump'ın açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çabalarını sürdüren Trump, son günlerde Rusya'nın Ukrayna'daki kentlere yoğun saldırılarını eleştirerek,
"Vladimir Putin'in fark etmediği şey, eğer ben olmasaydım Rusya'nın başına kötü şeyler gelmişti. Gerçekten kötü şeyler. O (Putin) ateşle oynuyor"
ifadelerini kullanmıştı.


#Rusya
#Trump
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türk nüfusun en fazla olduğu ülkeler açıklandı! İşte Türk nüfusun dünyadaki dağılımı...