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Rusya: Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı gece Moskova dahil, bölgelerimiz üzerinde vurduk

Rusya: Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı gece Moskova dahil, bölgelerimiz üzerinde vurduk

10:0728/05/2025, Çarşamba
AA
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Rusya: Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı gece Moskova dahil, bölgelerimiz üzerinde vurduk
Rusya: Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı gece Moskova dahil, bölgelerimiz üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 296 insansız hava aracının (İHA) gece Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu kentte ciddi hasar ve can kaybının olmadığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 296 insansız hava aracının (İHA) gece Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.


Rus hava savunma sistemlerince 296 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova, Bryansk, Belgorod, Vladimir, Voronej, İvanovo, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Smolensk, Tver ve Tula bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.


Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkedeki birçok havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.


Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu kentte ciddi hasar ve can kaybının olmadığını ifade etti.


Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın bazı Avrupa ülkelerinin desteğini alarak kışkırtıcı adımlar attığını ve son bir haftada Ukrayna'ya ait 2 bin 331 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu bildirmişti.



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