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Rusya: Ukrayna Moskova'ya İHA saldırıları düzenliyor

Rusya: Ukrayna Moskova'ya İHA saldırıları düzenliyor

23:086/05/2025, Salı
AA
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Moskova'ya doğru uçan 2 İHA imha edildi.
Moskova'ya doğru uçan 2 İHA imha edildi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik gün boyunca insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA enkazlarının düştüğü yerde yetkililerin çalışma yaptığını ifade etti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşamın ilk saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı savunma sistemlerinin Moskova'ya doğru uçan 2 insansız hava aracını düşürdüğünü belirtti.

Kısa bir süre sonra bir İHA'nın daha düşürüldüğü bilgisini paylaşan Sobyanin, İHA enkazlarının düştüğü yerde yetkililerin çalışma yaptığını aktardı.

Sobyanin, ilerleyen dakikalarda tekrar bir açıklama daha yaparak,
“Rusya Savunma Bakanlığına bağlı hava savunma sistemleri bugün gün boyunca düşmanın (Ukrayna ordusu) İHA saldırılarını püskürtüyor. Şimdi Moskova'ya doğru uçan 2 İHA daha imha edildi. Acil müdahale ekipleri enkazın düştüğü yerde çalışmalarını sürdürüyor.”
ifadesini kullandı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Moskova yerel saatiyle 18.40'tan sonra hava savunma sistemlerinin 31'i Bryansk, 14'ü Kursk, 7'si Oryol, 2'si Kaluga, 2'si Ryazan ve 1 tanesi Kırım üzerinde olmak üzere Ukrayna'ya ait 57 adet uçak tipi insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Moskova'da bulunan Jukovskiy Havaalanı'nın kalkış ve inişlere geçici olarak kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, Rus tarafı 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ta askeri geçit törenine katılacak olan yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.


Bugün itibariyle, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da düzenlenecek askeri geçit törenine katılmak için dünyanın farklı yerlerinden devlet başkanları Moskova'ya gelmeye başlamıştı.



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