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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

16:306/05/2025, Salı
DHA
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Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 205 Rus ve 205 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı açıklandı.
Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 205 Rus ve 205 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı açıklandı.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 205 Rus ve 205 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir takası kapsamında 205 Rus askerinin geri getirildiği, Kiev'e de 205 kişinin teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, esir takasının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğuyla gerçekleştiği kaydedildi.



#Ukrayna
#Rusya
#esir takası
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