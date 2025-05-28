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Kremlin yine İstanbul dedi: Moskova Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırlanıyor

Kremlin yine İstanbul dedi: Moskova Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırlanıyor

15:4928/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
AA
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Rusya, Ukrayna barış mutabakatına ilişkin çalışmaların 'son aşamada' olduğunu söyledi
Rusya, Ukrayna barış mutabakatına ilişkin çalışmaların 'son aşamada' olduğunu söyledi

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Moskova'nın Ukrayna tarafıyla bir sonraki tur müzakerelere hazırlanmak için çalıştığını aktaran Kremlin Sözcüsü Peskov, öte yandan yaptığı açıklamada "İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir" açıklamasıyla Rusya Ukrayna müzakerelerinde bir kez daha Türkiye'yi işaret etti.

Rusya, Ukrayna ile barışı sağlamak için temel ilkeleri ana hatlarıyla belirleyecek bir muhtıra üzerindeki çalışmalarının "son aşamada" olduğunu Çarşamba günü duyurdu.


Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çalışmalar son aşamaya geldi. Bu belge yakında ortaya çıkacak," dedi ve Ukrayna tarafında ilerleme kaydedildiğini duymadığını ekledi.


Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin bir sonraki turuna hazırlandığını, ABD ile temasların süreceğini söyledi.


Sözcü, Washington'ın dördüncü yılına giren Ukrayna savaşının barışçıl bir şekilde çözülmesi için "önemli" çabalar sarf ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a kişisel arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.


Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, 19 Mayıs'ta iki saati aşkın bir telefon görüşmesi yapmış ve iki lider, Rusya'nın Ukrayna ile bir barış muhtırası üzerinde çalışması konusunda anlaşmıştı.


Taraflar daha önce üç yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da doğrudan görüşmeler gerçekleştirmiş, karşılıklı olarak 1000'er esir değişimi yapılması ve ateşkes için müzakerelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.


Peskov, taslağın içeriğini tartıştığı iddialarını reddederek, sürecin "gizli, kamuya açık olmayan" bir şekilde tamamlanması gerektiğini söyledi.


Çatışmanın hiçbir tarafının ulusal çıkarlarından ödün vermeyeceğini söyledi. "Amerika Birleşik Devletleri gibi Rusya'nın da bizim için her şeyden önce gelen kendi ulusal çıkarları var ve bunlar başkanımız için her şeyden önce geliyor."


Barış görüşmelerinin bir sonraki turunun tarihi konusunda ise henüz bir karar alınmadığını söyledi.


"Geçici ateşkes, ateşkes için şartlar listesini görüşmek üzere bir pozisyon belgesi hazırlanıyor. Bu arada 'özel askeri operasyon' devam ediyor" dedi.


Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir görüşmeye ilişkin Peskov, böyle bir görüşmenin "iki heyet arasında çeşitli alanlarda varılacak özel anlaşmaların sonucu olması gerektiğini" söyledi.




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