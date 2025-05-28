Müzakere için ev sahipliğine hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkent Moskova’da bir araya geldi. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı’nın önemli bir yer tuttuğunu belirten Fidan, “Sayın Putin, bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul’a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır. Görüşmelerde mutabık kalınan takasın geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi. Fidan, Rusya'daki temaslarında müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını da belirttiğini kaydetti. Putin’le Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan görüşmeleri ele aldıklarını dile getiren Fidan, “Müteakip görüşmelerin de Türkiye’de yapılması konusundaki talebimizi kendilerine ilettik. Bu konuda her türlü katkıya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik” diye konuştu. Fidan, Putin ve Lavrov'la yaptığı görüşmelerde, kendisine, müzakereler kapsamında alınan ikinci karar olan şartların hazırlanmakta olduğu ve hazırlanır hazırlanmaz karşı tarafa iletileceğinin söylendiğini aktardı.