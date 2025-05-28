Trump: Putin bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz

Trump, Ukrayna ile süren savaş üzerinden Putin'e yüklendi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'in savaşı bitirmek istediğini söyleyemem, bunu bir hafta içerisinde öğreneceğiz. Putin bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz, Ukrayna'da hayal kırıklığı yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Trump, Rusya'nın ikinci görüşmeler için İstanbul'u adres göstermesinin ardından dikkat çeken bir açıklamada da bulundu.
Trump, Ukrayna-Rusya barışı için Putin ve Zelenski ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
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