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Trump: Putin bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz

Trump: Putin bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz

19:4328/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trump, Ukrayna ile süren savaş üzerinden Putin'e yüklendi.
Trump, Ukrayna ile süren savaş üzerinden Putin'e yüklendi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'in savaşı bitirmek istediğini söyleyemem, bunu bir hafta içerisinde öğreneceğiz. Putin bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz, Ukrayna'da hayal kırıklığı yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Trump, Rusya'nın ikinci görüşmeler için İstanbul'u adres göstermesinin ardından dikkat çeken bir açıklamada da bulundu.

Trump, Ukrayna-Rusya barışı için Putin ve Zelenski ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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