ABD Başkanı uzayan süreçten 'sıkıldı' iddiası: Trump’tan Ukrayna'ya son şans

Rusya ile Ukrayna arasında 3 seneden fazla süredir devam eden savaşı bitirmek için taraflar arasında mekik diplomasisi yürüten ancak sonuç elde edemeyen ABD Başkanı Donald Trump, son bir hamleye hazırlanıyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre tarafların son günlerde gerçekleştirdiği karşılıklı saldırıların ardından barış inancını yitiren Trump, Moskova’ya yaptırımlar uygulayarak savaş kabiliyetlerini kısıtlamayı hedefliyor. Eğer yaptırımlarla da sonuç alınmazsa ABD görüşmelerden çekilecek. Trump’ın hamlelerinin sonuç getirmemesi ve Avrupa’nın Ukrayna’ya sağladığı ekipmanlardaki kısıtlamaları kaldırması nedeniyle, “Masa yerine cepheye dönüş” değerlendirmesi yapılıyor.

AMAÇ MOSKOVA’YI BASKILAMAK

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, Rusya'nın son birkaç günde Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından Moskova'ya yaptırımları artırmayı planlıyor. Yetkililer, yaptırımların amacının, Ukrayna ile 30 günlük bir ateşkes de dahil olmak üzere müzakere masasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurmak olabileceğini öne sürdü.

İŞE YARAMAZSA ÇEKİLECEK

Trump'ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinden "yorulduğunu" aktaran yetkililer, "son bir hamlenin" işe yaramaması durumunda ABD'nin müzakerelerden tamamen çekilmeyi düşündüğünü ifade etti. Yetkililer, Trump’ın düşüncelerinin, "ateşkesi kabul etmesine rağmen daha fazla çatışmayı teşvik ettiğini düşündüğü" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye duyduğu hoşnutsuzluktan etkilendiğini belirtti.

PUTİN HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞTİ: ATEŞLE OYNUYOR!

Trump'ın Rusya'ya uygulanacak ilave yaptırımların Rusya'nın savaşma kabiliyetini engellemeyeceğine inandığını belirten yetkililer, ABD Başkanı'nın yeni yaptırımların iki ülkenin ekonomik ilişkilerini canlandırma çabalarını sekteye uğratacağını düşündüğünü öne sürdü. Yetkililer, "Trump'ın Putin'i tanıdığını ve şahsi bir iyilik olarak savaşı sona erdireceğini" düşündüğünü, ancak geçen hafta "Putin'in ateşkesi imzalamayı reddetmesinin üzerine" düşüncelerinin değiştiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump'ın dünkü sosyal medya paylaşımları ise bu iddiaları doğruladı. Trump, kendisinin başkan olmaması halinde Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceğini savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ateşle oynuyor" ifadesini kullandı. Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.

BATI KISITLAMALARI KALDIRDI

Batı da Rusya’ya karşı daha agresif bir tutum sergilemeye başladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya Batılı ülkelerce sağlanan silahlara uygulanan menzil kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi. Ukrayna'nın bu karar sonrası, Rusya'nın iç bölgelerindeki hedefleri vurabileceği ifade edildi. Kremlin ise bu adımın müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi baltalayabileceğini dile getirdi.







