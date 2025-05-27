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Trump cinsiyet değiştiren sporcuları kayıran eyaletin fonunu kesiyor

Trump cinsiyet değiştiren sporcuları kayıran eyaletin fonunu kesiyor

19:1427/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
AA
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Trump'ın hedefinde cinsiyet değiştiren sporculara izin veren eyalet var.
Trump'ın hedefinde cinsiyet değiştiren sporculara izin veren eyalet var.

ABD Başkanı Donald Trump, cinsiyet değiştiren sporcuların müsabakalara katılmasına izin veren California eyaletini hedef alıp federal fonlarını kesme tehdidinde bulundu. "California, yasa dışı olarak erkeklerin kadın sporlarında müsabakalara katılmasına izin vermeye devam ediyor." diyen Trump, "Bu adil değil ve kadınları küçük düşüren bir hareket." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yönetiminin aldığı kararlara rağmen California eyaletinin halen cinsiyet değiştiren erkek sporcuların kadın müsabakalarına katılmasına izin verdiğini belirterek, bundan memnun olmadığını vurguladı.

"Adil değil, kadınları küçük düşürüyor"

ABD Başkanı,
"Radikal sol Demokrat Gavin Newsom liderliğindeki California, yasa dışı olarak erkeklerin kadın sporlarında müsabakalara katılmasına izin vermeye devam ediyor. Bu adil değil ve kadınları küçük düşüren bir hareket."
değerlendirmesini yaptı.
Daha önce bu konuda imzaladığı başkanlık kararnamesine atıf yapan Trump,
"İlgili başkanlık kararnamesine uyulmaması halinde, California eyaletine sağlanan federal finansmanın belki de kalıcı olarak durdurulacağını lütfen unutmayın. Bugün Vali Newsom ile konuşup hangi yönde ilerlemek istediğini öğreneceğim."
ifadelerini kullandı.

Seçim vaatlerinden biriydi

Trump, ülkede resmi olarak sadece erkek ve kadın olarak iki cinsiyeti kabul eden ve cinsiyet değiştiren bireylerin spor müsabakalarına katılmasını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.



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