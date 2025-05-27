Trump cinsiyet değiştiren sporcuları kayıran eyaletin fonunu kesiyor

ABD Başkanı Donald Trump, cinsiyet değiştiren sporcuların müsabakalara katılmasına izin veren California eyaletini hedef alıp federal fonlarını kesme tehdidinde bulundu. "California, yasa dışı olarak erkeklerin kadın sporlarında müsabakalara katılmasına izin vermeye devam ediyor." diyen Trump, "Bu adil değil ve kadınları küçük düşüren bir hareket." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yönetiminin aldığı kararlara rağmen California eyaletinin halen cinsiyet değiştiren erkek sporcuların kadın müsabakalarına katılmasına izin verdiğini belirterek, bundan memnun olmadığını vurguladı.
"Adil değil, kadınları küçük düşürüyor"
Seçim vaatlerinden biriydi
Trump, ülkede resmi olarak sadece erkek ve kadın olarak iki cinsiyeti kabul eden ve cinsiyet değiştiren bireylerin spor müsabakalarına katılmasını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.