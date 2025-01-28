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Trump 'Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet vardır' demişti: Kararnameyi imzaladı

Trump 'Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet vardır' demişti: Kararnameyi imzaladı

07:5528/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
AA
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ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde revize eden Trump, orduda da benzer bir adım attı.
ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde revize eden Trump, orduda da benzer bir adım attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin bu konudaki politikasını tersine çevirerek, trans bireylerin orduya katılmasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza attı. Trump, "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu Birleşik Devletler hükümetinin resmi politikası haline getirdim" demişti.

Beyaz Saray'a göre ABD Başkanı Trump, Miami'den Washington'a dönerken uçakta 5 başkanlık kararnamesine imza attı.


Buna göre Trump, seçim sürecindeki vaatlerinden birini daha yerine getirerek, Joe Biden dönemindeki politikayı tersine çevirip trans bireylerin orduya girmesini engelleyen kararnameyi imzaladı.

Amerikan ordusunda çeşitlilik ve kapsayıcılık başlıklı önceki uygulamaları da kaldıran bir diğer kararnameye daha imza atan Trump, söz konusu adımlarla orduyu yeniden şekillendirdiklerini belirtti.


Böylece Trump, ABD hükümetinin resmi politikasını
"erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır"
şeklinde revize ettikten sonra orduda da benzer bir adım atmış oldu.

Öte yandan Trump ayrıca, Amerikan sınırlarının korunabilmesine yönelik bir "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı geliştirilmesi için de bir kararnameye imza attı.


Ayrıca Trump, KOVID-19 aşılarını reddettikleri için terhis edilen askeri personelin görevlerine iade edilmesini sağlayan bir diğer adımı da hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet vardır"

ABD Başkanı Donald Trump, erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu ABD hükümetinin resmi politikası haline getirdiğini yineledi.


Görevinin ilk haftasında birçok önemli başkanlık karanamesine imza attığını anlatan Trump, en önemli adımlarından birinin de trans bireylerle ilgili adımı olduğunu belirtti.


Trump,
"Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu Birleşik Devletler hükümetinin resmi politikası haline getirdim. Açıkçası bu zor bir karardı"
dedi.


#ABD
#Donald Trump
#ordu

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