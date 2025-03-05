Trump'ın LGBT sözleri Kongre salonunu ayağa kaldırdı: Sadece iki cinsiyet var

ABD Başkanı Donald Trump , 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumuna katıldı.





Trump, yemin ettikten yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap etti.





Sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.





ABD Başkanı Trump, 1 saat 38 dakika süresiyle Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptığı ortak oturumda Trump, eşcinsel ve tras dernekleri hakkında da konuştu.









Sadece iki cinsiyet vardır: Kadın ve erkek





Kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurgulayan Trump, bu konuda bir önceki yönetimi suçladı.





Trump, "Biden yönetimi kimsenin adını bilmediği Lesotho’ya LGBT için 8 milyon dolar verdi. Trans fareler üretmek için 8 milyon dolar para harcadı." dedi.





Ayakta alkışlandı





Cinsiyet değiştiren bireylerin kadın sporlarına katılmalarını engellediklerini kaydeden Trump, devlet okullarında cinsiyet değişimi ideolojinin aşılanmasının tamamen önüne geçeceklerini vurguladı.





Trump'ın konu hakkındaki açıklamaları salonu coşturdu. Üyeler dakikalarca Trump'ı ayakta alkışladı.











