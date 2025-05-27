Trump’ın gümrük vergileri turizmi vurdu: ABD’ye gelen turist sayısı düşüyor

Japonya, Kanada ve Meksika’dan ABD’ye yapılan rezervasyonlar çift haneli oranda azaldı.





Trump’ın 1 Şubat’ta duyurduğu yüzde 25’lik ithalat vergileri, özellikle Kanada ve Meksika’yı hedef almıştı. Kanada’da Trump’ın sık sık bu ülkenin ABD’nin "51. eyaleti olması gerektiğini" ima eden açıklamaları ise büyük tepki çekmişti.





Almanya’dan yapılan rezervasyonlarda da tek haneli bir düşüş yaşandığı belirtildi. Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi olan Almanya, Trump’ın sıkça yeni vergi tehditlerine maruz kalıyor. Geçtiğimiz hafta Trump, Almanya’ya uygulamayı planladığı yüzde 50’lik vergiyi “şimdilik durdurduğunu” açıklamıştı.





“Trump etkisi” turizm sektörünü endişelendiriyor

ABD’nin 2.6 trilyon dolarlık turizm sektörü, Trump’ın ticaret savaşının küresel ekonomide yarattığı belirsizlik nedeniyle “Trump etkisi”nden endişe duyuyor. ABD Ulusal Seyahat ve Turizm Ofisi’nin verilerine göre, Mart 2025’te ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 oranında azaldı.





Expedia bünyesindeki Trivago’nun verileri, Amerikalıların da seyahat harcamalarını kıstığını ve daha düşük yıldızlı, uygun fiyatlı otellere yöneldiğini gösteriyor.





İngiliz turistler ABD yerine yurt içinde tatil yapıyor

Trump’ın ticaret politikalarından en az etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’den ABD’ye yönelik seyahatlerde ciddi bir değişim gözlenmezken, İngiltere iç turizminde güçlü bir artış yaşanıyor. Temmuz-Eylül dönemine ilişkin rezervasyonlar, geçen yıla kıyasla yüzde 25 artış gösterdi.



