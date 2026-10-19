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Latin Amerika sular altında

Latin Amerika sular altında

04:00, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Latin Amerika sular altında
Latin Amerika.

El-Nino hava olayının etkisiyle Arjantin, Paraguay ve Uruguay’da günlerdir süren şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Paraguay’da Parana Nehri’nin 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilirken, bölgede yeni taşkın riskine karşı önlemler artırıldı.

Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da, El-Nino hava olayının etkisiyle meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Günlerdir devam eden şiddetli yağışlar, Parana, Uruguay ve Iguazu nehirlerinin su seviyelerini yükselterek Arjantin'in kuzeydoğusunda, Paraguay'ın güneyinde ve Uruguay'ın batısında taşkınlara neden oldu. Arjantin'in kuzeydoğusundaki Corrientes eyaletinde Parana nehrinin su seviyesi yükseldiği için çiftçiler sular altında kalan meralardaki büyükbaş hayvanlarını daha yüksek kesimlere taşımaya çalışırken, çok sayıda kişi tahliye edildi. Yetkililer, yeni yağışlara karşı kanallar açılması ve drenaj sistemleri kurulması için bölgede çalışma başlattı.

40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Sel nedeniyle en fazla tahliye ise Paraguay'da gerçekleştirildi. Yetkililer, Ayolas kentinde Parana Nehri'nin son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve su seviyesinin daha da yükselebileceğini belirterek, 2 binden fazla kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Arjantin ile Brezilya sınırındaki Iguazu Şelaleleri'nde ise yükselen su seviyesi nedeniyle turistlerin ziyaret ettiği Şeytan Boğazı'na ulaşımı sağlayan yürüyüş yolu kapatıldı. Uruguay'da da Arjantin ile ortak kullanılan Salto Grande hidroelektrik barajının kapakları, yükselen nehir seviyesini düşürmek amacıyla kademeli olarak açıldı. Bunun sonucunda nehrin aşağı kesimlerindeki bazı yerleşim yerleri sular altında kalırken, onlarca kişi evlerine dönemedi. Yetkililer, bölgede şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

DÜNYAYI ETKİLEYEN HAVA OLAYLARI

El Nino, ekvatoral Pasifik'in orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla gelişen bir hava olayı olarak tanımlanıyor. Pasifik Okyanusu'ndaki El-Nino hava olayı, özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. El-Nino ile La Nina arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.


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Başlıklar :Latin Amerikaselafet
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