Canlı yayında korkunç olay: Üzerine haç düşen rahip öldü

Ekvador’da bir rahip, canlı yayınlanan ayin sırasında duvarda asılı olan hacın başının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Duvardaki haç bir anda üzerine düştü

Ekvador’un Guayaquil kentindeki Sürekli Yardım Meryem Ana Kilisesi’nde ayin sırasında bir rahibin başının üzerine duvarda asılı bulunan ahşap haç düştü. Canlı yayınlanan ayin sırasında sunakta bulunan Rahip Patricio Sanchez Molinari, başına düşen haç nedeniyle hayatını kaybetti. Görüntülerde, duvardaki hacın bir anda rahibin üzerine düştüğü ve kilisedekilerin panikle rahibin yardımına koştuğu görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Guayaquil Başpiskoposluğu, rahibin ailesine ve arkadaşlarına dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletti.

Hacın montajında veya duvarda herhangi bir kusur olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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