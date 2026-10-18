Canlı yayında korkunç olay: Üzerine haç düşen rahip öldü
Ekvador’un Guayaquil kentinde canlı yayınlanan ayin sırasında duvarda asılı ahşap haç, sunakta bulunan rahibin başına düştü. Ağır yaralanan rahip, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken haçın montajında veya duvarda bir kusur bulunup bulunmadığı henüz belirlenemedi.
Ekvador’da bir rahip, canlı yayınlanan ayin sırasında duvarda asılı olan hacın başının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Duvardaki haç bir anda üzerine düştü
Ekvador’un Guayaquil kentindeki Sürekli Yardım Meryem Ana Kilisesi’nde ayin sırasında bir rahibin başının üzerine duvarda asılı bulunan ahşap haç düştü. Canlı yayınlanan ayin sırasında sunakta bulunan Rahip Patricio Sanchez Molinari, başına düşen haç nedeniyle hayatını kaybetti. Görüntülerde, duvardaki hacın bir anda rahibin üzerine düştüğü ve kilisedekilerin panikle rahibin yardımına koştuğu görüldü.
Soruşturma başlatıldı
Guayaquil Başpiskoposluğu, rahibin ailesine ve arkadaşlarına dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletti.
Hacın montajında veya duvarda herhangi bir kusur olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.