Rusya: Avrupa'ya yanıtımız hazır

"Kaldırdık, sonra kaldırmadık, sonra daha önceden kaldırdık dediler. Kaldırdınız mı kaldırmadınız mı? Bu konudaki tepkimize gelecek olursak, inanın, buna karşılık olarak bizim de kaldıracağımız şey var, yanıtımız hazır."