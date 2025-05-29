Rusya: Avrupa'ya yanıtımız hazır

Moskova'da düzenlenen forumun ardından Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu basın toplantısı düzenledi. Şoygu, düzenlenen basın toplantısında Almanya Başbakanının açıklamasını değerlendirerek, "Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamasının kaldırılmasına vereceğimiz cevap hazır" ifadelerini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı silahlara yönelik menzil kısıtlamasının kaldırılmasına verecekleri yanıtın hazır olduğunu söyledi.
Şoygu, başkent Moskova'da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumunun ardından basın toplantısı düzenledi.
"Kuzey Kore ile ilişkilerimiz kapsamlı ortaklık anlaşmasıyla güçlendi"
Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinen Şoygu, bu ilişkilerin, geçen yıl kapsamlı ortaklık anlaşmasının imzalanmasıyla daha da güçlendiğini söyledi.
Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, bu anlaşma kapsamında Kuzey Kore askerlerinin, geçen yıl Kursk bölgesine giren Ukrayna ordusu ile çatışmalarda yer aldığına dikkati çekti.