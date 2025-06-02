Beyaz Saray: Rusya-Ukrayna savaşı artık sona ermeli

"Başkan, iki liderin ve iki tarafın da masaya oturmasını istiyor ve bugün Başkan Trump'ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük. Ancak Başkan'ın bu görüşmeler ve orada yaşananlar hakkında ne düşündüğü konusunda, sözü kendisine bırakacağım."