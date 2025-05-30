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ABD vizesinde yeni dönem

ABD vizesinde yeni dönem

10:0030/05/2025, Cuma
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD vizesi almak isteyenler bugünden itibaren başvurularını yeni bir randevu platformu üzerinden yapacak.

ABD vizesi alacaklar için yeni bir dönem başladı.


30 Mayıs Cuma'dan (bugün) itibaren ABD vizesi için başvurular yeni bir platform üzerinden yapılacak.


ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz. Bu platform şunlara daha iyi erişim sağlayacak: Vize başvuru bilgileri, randevu planlama ve değişiklikler, ücret ödemeleri, belge teslim hizmetleri."


Açıklamada şu uyarılarda da bulunuldu:

"Yeni sistem kaydı olanlar: Vize görüşmenizden en az 2 gün önce ustraveldocs.com adresinden bir profil oluşturun.

Eski sistem kullanıcıları: Daha önce ais.usvisa-info.com kullandıysanız, yeni platformdaki eski kullanıcı talimatlarını takip edin.

30 Mayıs ve sonrası için randevusu olanlar: Önceden ödeme yapmış ve randevu almış olanlar dahil, tüm başvuru sahiplerinin yeni platforma kaydolması gerekmektedir."

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