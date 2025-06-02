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Elon Musk'tan flaş Trump çıkışı: Hayal kırıklığına uğradım

Elon Musk'tan flaş Trump çıkışı: Hayal kırıklığına uğradım

09:342/06/2025, Pazartesi
DHA
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Geçen hafta Beyaz Saray'daki görevinden istifa eden ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Trump döneminde yönetimini üstlendiği ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) haksızlığa uğradığını ve ‘günah keçisi' ilan edildiğini savundu.
Geçen hafta Beyaz Saray'daki görevinden istifa eden ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Trump döneminde yönetimini üstlendiği ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) haksızlığa uğradığını ve ‘günah keçisi' ilan edildiğini savundu.

Beyaz Saray'daki görevinden istifa eden Elon Musk, Trump'ın Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bütçe tasarısıyla ilgili, “Hayal kırıklığına uğradım” dedi.

ABD basınına konuşan Musk, hükümetin herhangi bir kesinti yaptığında, ABD halkının DOGE'u suçlar hale geldiğini belirterek, bunun ‘haksızlık' olduğunu söyledi.


Gelecek dönemde uzay çalışmalarına ağırlık vereceğini kaydeden Musk, Trump'ın ABD Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bütçe tasarısı konusunda ‘hayal kırıklığı' yaşadığını aktardı. Musk, “Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım” diye konuştu.


Musk, Trump'ın danışmanlığını yaptığı sürede ‘yönetimin yaptığı her şeyi' onaylamadığını, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı ‘fikir ayrılıkları' yaşadığını bildirdi.




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