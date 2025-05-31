Elon Musk, 130 gün süren Devlet Verimlilik Dairesi (DOGE) başkanlığı görevinin görevine veda etmek için dün Oval Ofis'e gitti.





Burada Musk'ın sağ gözünün altındaki morluk dikkat çekti.





Sosyal medyada Musk'ın gözündeki morlukla ilgili tartışmalar başlarken, kullanıcılar "spor salonu kazasından siyasi bir kavgaya kadar" ihtimalleri sıraladı.

"FRANSA'NIN YAKININDA BİLE DEĞİLDİM"

Beyaz Saray'daki basın mensupları Musk'a “Gözünüze ne oldu?” diye sordu.





Musk, geçtiğimiz hafta eşinden tokat yerken kameralara yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili haberlerle dalga geçerek, “Fransa'nın yakınında bile değildim. Fransa'nın First Lady'sinin teğmen olmadığını bilmiyordum” dedi.





"X İLE TAKILIYORDUM"

Musk, gözündeki morluğun nedenini açıkladı, Macron'la dalga geçti.





Musk daha sonra beş yaşındaki oğlu X Æ A-Xii'yi kastederek, şunları söyledi:

“Hayır, sadece küçük X ile takılıyordum. Ve dedim ki, 'Devam et, yüzüme yumruk at. O da öyle yaptı."

TRUMP GÜLEREK YANIT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu ve "Bunu yapan X miydi?” diye sordu. Musk “Evet” diye cevap verdi.





Trump gülerek “X'i tanısaydın, X bunu yapabilirdi” dedi.



