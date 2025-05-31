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Musk gözündeki morluğun nedenini açıkladı: Macron'la dalga geçti

Musk gözündeki morluğun nedenini açıkladı: Macron'la dalga geçti

12:4231/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
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Elon Musk
Elon Musk

DOGE başkanlığı görevine veda etmek için Oval Ofis'e giden Elon Musk'ın gözünün altındaki morluk ve yüz ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Elon Musk, 130 gün süren Devlet Verimlilik Dairesi (DOGE) başkanlığı görevinin görevine veda etmek için dün Oval Ofis'e gitti.


Burada Musk'ın sağ gözünün altındaki morluk dikkat çekti.


Sosyal medyada Musk'ın gözündeki morlukla ilgili tartışmalar başlarken, kullanıcılar "spor salonu kazasından siyasi bir kavgaya kadar" ihtimalleri sıraladı.

"FRANSA'NIN YAKININDA BİLE DEĞİLDİM"

Beyaz Saray'daki basın mensupları Musk'a “Gözünüze ne oldu?” diye sordu.


Musk, geçtiğimiz hafta eşinden tokat yerken kameralara yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili haberlerle dalga geçerek, “Fransa'nın yakınında bile değildim. Fransa'nın First Lady'sinin teğmen olmadığını bilmiyordum” dedi.


"X İLE TAKILIYORDUM"

Musk, gözündeki morluğun nedenini açıkladı, Macron'la dalga geçti.


Musk daha sonra beş yaşındaki oğlu X Æ A-Xii'yi kastederek, şunları söyledi:

“Hayır, sadece küçük X ile takılıyordum. Ve dedim ki, 'Devam et, yüzüme yumruk at. O da öyle yaptı."

TRUMP GÜLEREK YANIT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu ve "Bunu yapan X miydi?” diye sordu. Musk “Evet” diye cevap verdi.


Trump gülerek “X'i tanısaydın, X bunu yapabilirdi” dedi.


Musk, görevinden ayrılırken ise gazetecilere “Bu DOGE'un sonu değil. Sadece başlangıç” diye konuştu. Öte yandan Musk'ın, Trump konuşurken sergilediği yüz ifadeleri de sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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