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Ukrayna: Rus ordusu, Çernigiv'e hava saldırısı düzenledi

Ukrayna: Rus ordusu, Çernigiv'e hava saldırısı düzenledi

09:322/06/2025, Pazartesi
AA
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Rus güçleri Ukrayna'nın Çernigiv bölgesine sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi.
Rus güçleri Ukrayna'nın Çernigiv bölgesine sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın Çernigiv bölgesine sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi. İtfaiye ekipleri saldırı sonucu çıkan yangına müdahale ederken, saldırıda bir iş yeri hasar gördü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın Çernigiv bölgesine sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

İtfaiye ekipleri saldırı sonucu çıkan yangına müdahale ederken, saldırıda bir iş yeri hasar gördü.



#Rusya
#Ukrayna
#hava saldırısı
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