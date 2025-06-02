Ukrayna: Rus ordusu, Çernigiv'e hava saldırısı düzenledi

Rus güçleri Ukrayna'nın Çernigiv bölgesine sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın Çernigiv bölgesine sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi. İtfaiye ekipleri saldırı sonucu çıkan yangına müdahale ederken, saldırıda bir iş yeri hasar gördü.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın Çernigiv bölgesine sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi.
İtfaiye ekipleri saldırı sonucu çıkan yangına müdahale ederken, saldırıda bir iş yeri hasar gördü.
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