Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yol ayrımındayız: Liderler İstanbul’da buluşabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, “Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız” dedi. Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. “Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur” ifadelerini kullanan Fidan, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde bundan sonraki aşamada liderler toplantısının gerçekleşmesi ve uzun süreli bir ateşkesin hayata geçmesinin iyi olacağını belirtti.

KRİTİK BİR YOL AYRIMINDAYIZ

Savaşta “kritik bir yol ayrımına” yaklaşıldığına ve 16 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan barış müzakerelerine işaret eden Fidan, şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan’ın ev sahipliğinde Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump’ın, Sayın (Rusya lideri Vladimir) Putin’in ve Sayın (Ukrayna lideri Volodimir) Zelenski’nin, bir araya gelmesiyle, İstanbul’da birincisi, ikincisi yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz.”

ABD’den ek yaptırım uyarısı

ABD’nin BM Daimi Temsilci Vekili John Kelley, Rusya-Ukrayna savaşının “askeri bir çözümü” olmadığını belirterek, savaşa devam etmek istemesi halinde Rusya’ya karşı ek yaptırımların masada olduğu uyarısında bulundu. Kelley, Rusya’nın savaşı sürdürme yönünde karar alması halinde ABD’nin müzakerelerden çekilmeyi düşünmek zorunda kalacağını ifade etti.

KREMLİN: 2 HAZİRAN’DA HAZIRIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç elde edilmesi gerektiğini belirterek, “Rus müzakere heyeti, İstanbul’a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar” dedi.











