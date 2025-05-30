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Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz mevkidaşıyla görüştü

23:3030/05/2025, Cuma
G: 31/05/2025, Cumartesi
AA
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Dışişleri Bakanı Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy arasında geniş çaplı küresel meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy arasında geniş çaplı küresel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Lammy telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konular da ele alındı.



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