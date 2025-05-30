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Bakan Fidan'dan Hamas ve Katar ile peş peşe Gazze telefonu

Bakan Fidan'dan Hamas ve Katar ile peş peşe Gazze telefonu

00:3930/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
AA
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Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı görüştü.
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze'de ateşkese dönük çalışmaları görüştü. Bakan Fidan ayrıca Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştü. Kritik temasta Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındı.



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