Gelen son dakika haberine göre; Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'daki barış görüşmelerinde varılan mutabakat kapsamında 3 günlük savaş esiri takası tamamlandı. İki ülke arasında toplamda biner kişilik esir takası yapıldı.
Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'daki barış görüşmelerinde varılan mutabakat kapsamında 3 günlük savaş esiri takası tamamlandı. İki ülke arasında toplamda biner kişilik esir takası yapıldı.
Rusya'dan açıklama: Üç günlük savaş esiri takası tamamlandı.
Rusya ile Ukrayna arasında 2025 Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler sonrası büyük çaplı esir takası başladı. İlk etapta 390, ikinci ve üçüncü günlerde ise her seferinde 307’şer kişi serbest bırakıldı. Toplamda 1.000’er esirin karşılıklı olarak serbest bırakılması hedefleniyor.