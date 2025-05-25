Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya ile Ukrayna arasında 303 esir takası gerçekleştirildi

Rusya ile Ukrayna arasında 303 esir takası gerçekleştirildi

12:2525/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rusya ve Ukrayna esir takasını tamamladı
Rusya ve Ukrayna esir takasını tamamladı

Gelen son dakika haberine göre; Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'daki barış görüşmelerinde varılan mutabakat kapsamında 3 günlük savaş esiri takası tamamlandı. İki ülke arasında toplamda biner kişilik esir takası yapıldı.

Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'daki barış görüşmelerinde varılan mutabakat kapsamında 3 günlük savaş esiri takası tamamlandı. İki ülke arasında toplamda biner kişilik esir takası yapıldı.


Rusya'dan açıklama: Üç günlük savaş esiri takası tamamlandı.


Rusya ile Ukrayna arasında 2025 Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler sonrası büyük çaplı esir takası başladı. İlk etapta 390, ikinci ve üçüncü günlerde ise her seferinde 307’şer kişi serbest bırakıldı. Toplamda 1.000’er esirin karşılıklı olarak serbest bırakılması hedefleniyor.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Ukrayna
#Rusya
#Son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii Gassal 3. sezon olacak mı? Dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan müjdeyi duyurdu