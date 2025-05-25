Zonguldak’ta korkunç olay: İç organları çıkartılmış halde bulundu...

11 Mayıs’ta beslediği kedilerin, parçalanmış kediyi dükkanının önüne taşıdığını belirten işletmeci Mehmet Toprak (34), “Yeğenim dükkandaydı, akşam dükkanın önünde duran, öldürülmüş bir kedinin fotoğrafını gösterdi bana. Küçük yavru bir kediydi, ilk olayın üstüne çok düşmedik. Bir hayvan parçalaması tarzında bir olaydır diye düşündük. Aradan bir hafta gibi bir süre geçtiğinde aynı olayın bu sokakta başka bir kediye de yapıldığı buradaki birkaç arkadaşımız tarafından görülmüş. Veterinerlere sorduk anlayabilmek adına, bu hayvanlar boğularak öldürülmekten ziyade vücutları kesilerek, belli kısımları kesilerek öldürülmüş. İnsan söylemek istemese dahi bu insanlar tarafından yapılmış bir işkence türü. Artık ne amaçla ne sebeple yapıldığı belli olmayan bir şey. Buradaki kamera kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz, olayın kim tarafından ve nasıl yapıldığına dair. Eğer bir şeyler bulabilirsek olayın üstüne gideceğiz. Adli makamlarda aranabilecek tüm haklarımızı arayacağız. Olayın örtbas edilmemesini istiyoruz” diye konuştu.