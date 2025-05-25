Nikah salonları doldu taştı, herkes evlenmek için yarıştı: Normal zamanlardan 5 kat fazla

Antalya’da evliliklerini özel kılmak isteyenler, 25.05.2025 tarihine randevu almak için nikah dairelerine başvurdu. Bu tarih için normalin 5 katı randevu talebi yaşandı. Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, toplam 122 çift dünyaevine girecek.
Nikah tarihlerini daha anlamlı kılmak isteyen çiftler 25.05.2025 tarihi için aylar öncesinden nikah tarihi almaya başladı. Normal günlerde 5 ile 8 arası nikah kıyılan Antalya Evlendirme Memurluğu, gelen yoğun talep sonrası 2'nci salonu açarak gelen çiftleri geri çevirmedi.
Normal zamanlardan 5 kat fazla nikahın kıyılacağı evlendirme dairesinde, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak. Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, 25.05.2025 tarihinde toplam 122 çift dünyaevine girmek için evlendirme memurluklarına başvurdu.
'YOĞUN TALEPLE KARŞILAŞTIK'
Bugüne taleplerin aylar öncesinden gelmeye başladığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi'nde görevli evlendirme memuru Mustafa Pilavcu,
"Bu özel gün için yurt dışından nikah için gelen bir çiftimiz var. 5 ile 2'nin uğuruna inanıp geçen yıl nişanlandığını söyleyip nikah için bugünü bekleyen çiftlerimiz var. Çiftlerimiz bugünde dünyaevine girmek istedi bizler de kendilerine destek oluyoruz. Bugün 40 çiftimizin nikahını kıyacağız ve bu sayı ulaştığımız en yüksek rakamlardan birisi. Özel tarihlerden olan 14 Şubat'ın bile üzerinde" diye konuştu.