Nikah salonları doldu taştı, herkes evlenmek için yarıştı: Normal zamanlardan 5 kat fazla

"Bu özel gün için yurt dışından nikah için gelen bir çiftimiz var. 5 ile 2'nin uğuruna inanıp geçen yıl nişanlandığını söyleyip nikah için bugünü bekleyen çiftlerimiz var. Çiftlerimiz bugünde dünyaevine girmek istedi bizler de kendilerine destek oluyoruz. Bugün 40 çiftimizin nikahını kıyacağız ve bu sayı ulaştığımız en yüksek rakamlardan birisi. Özel tarihlerden olan 14 Şubat'ın bile üzerinde" diye konuştu.