Türk Polis Teşkilatı'nda "karanlık suların delil avcısı" olarak bilinen kurbağa adamlar, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde 2,5 ay süren zorlu eğitimi tamamlayarak göreve hazır hale geliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde, 2 Nisan'da başlayan 2025/1 dönem kursuna katılan 11 kurbağa adam adayının zorlu eğitimlerini görüntüledi.
Su altında ve açık denizde gerçekleştirilen zorlu parkurlarda kurbağa adamlar nefes kesen eğitimlerden geçiyor.
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