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Trafikte dronla denetim

Trafikte dronla denetim

21:103/06/2025, Salı
IHA
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Düzce'de polis ekipleri denetimleri dron ile sürdürdü
Düzce'de polis ekipleri denetimleri dron ile sürdürdü

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde bazı bölgelerdeki denetimlerini drone ile sürdürüyor. Polis ekipleri, denetimlerin bayram öncesi ve sonrası da sıklıkla devam edeceğini belirtti.

Düzce'de Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri drone destekli denetimlerini sürdürüyor.

Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede çeşitli noktalarda denetimler yaparak, sürücülere uyarılarda bulunan ekipler bazı bölgelerde de drone destekli denetimler yapıyor.

Düzce'de bayram öncesi trafik denetimleri dron ile sürdürülüyor

Bayram süresince denetimler devam edecek

Akçakoca yolu üzerinde gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde araçlar kontrol edildi. Sürücülerin ehliyet, emniyet kemeri, kırmızı ışık, muayene, sigorta, seyir halinde telefon kullanma konularına yönelik yapılan denetimde 115 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 17 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 21 bin 117 lira para cezası kesildi. Polis ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında da denetimleri sıklıkla devam ettireceklerini belirtti.



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