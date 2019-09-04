Dünya Hong Kongda protestolara neden olan tasarı geri çekilecek
ASYA

Hong Kong gösterileri neden oluyor

Hong Kong'da protestolara neden olan tasarı geri çekilecek

Hong Kong yönetimi, hazirandan bu yana protestolara yol açan suçluların Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını geri çekeceğini açıkladı. Protestolara sebep olan, yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyordu.

Haber Merkezi AA
Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları.
Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları.

Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hong Kong'da hükümet, haziran başından bu yana kitlesel protestolarla yol açan suçluların iadesi yasa tasarısını geri çekeceğini duyurdu.

  • Hong Kong'da yayın yapan South China Morning News gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong KongYasama Meclisi ve Çin Halk Kongresi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda kitlesel protestolara yol açan tasarıyı geri çekeceğini açıkladı.

Lam ayrıca, protestolarla açığa çıkan sosyal huzursuzluğun sebeplerinin araştırılması ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla bir soruşturma komitesinin kurulacağını bildirdi.

Lam böylece 13 haftadır Hong Kong sokaklarında gösteriler yapan protestocuların talebini yerine getireceği sinyalini verdi.

Protestocular tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komite kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyordu.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyordu.

  • Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyordu.

"Tek ülke, iki sistem"

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

REKLAM

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

Hong Kong'da protestolar devam ediyor
DÜNYA
Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Hong Kong Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı
DÜNYA
Hong Kong Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı

Hong Kong yönetimi: Yasa tasarısı öldü
DÜNYA
Hong Kong yönetimi: Yasa tasarısı öldü
İBBden bir zam daha

İBB'den bir zam daha

​BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 artış yapıldı.
İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji yarın için hava durumu tahminlerini açıkladı.
Eğitim başladı

Eğitim başladı

​Milli Savunma Bakanlığından önemli S-400 açıklaması geldi.
Artık yarı fiyatına satılmayacak

Artık yarı fiyatına satılmayacak

​İcradan satış sistemine yeni model geliyor.
"Rusya ile ortaklığı <br>konuşmamız gerekiyor"

"Rusya ile ortaklığı
konuşmamız gerekiyor"

​SSB Başkanı Demir'den F-35 ve Su-35 açıklaması
Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

​Aynı kasayı ikinci defa açmaya gidince ortaya çıktı.

Sınırlarımız ötesinde karşılayacağız

Sınırlarımız ötesinde karşılayacağız

İçişleri Bakanlığından yeni bir göç dalgasına ilişkin açıklama.
Yunanistan’dan Bayraktar çakması İHA

Yunanistan’dan Bayraktar çakması İHA

​Atina medyası: "Türkiye'yle havada mücadelenin ilk adımı"
Tekrar düşürdü

Tekrar düşürdü

Bireysel ihtiyaç kredisi faizlerinde bir kez daha indirime gitti.
İETT Genel<br> Müdürü istifa etti

İETT Genel
Müdürü istifa etti

​'Profesyonel bir yönetim anlayışı bulamadığım için ayrılıyorum.'
'Kürtleri kukla <br>olarak kullanıyorlar'

'Kürtleri kukla
olarak kullanıyorlar'

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki isyanı sürüyor.
Araba fiyatına güvercin

Araba fiyatına güvercin

Çifti 30 bin liradan alıcı buluyor.
Avrupa kurtuldu<br>sıra Türkiye'de

Avrupa kurtuldu
sıra Türkiye'de

​Uzun süreli doğal gaz sözleşmeleri yeniden gündemde.
21 vekili kovdu

21 vekili kovdu

Çoğunluğu kaybeden Boris'i fena kızdırdılar.
6 milyon <br>kök ele geçirildi

6 milyon
kök ele geçirildi

Türkiye genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar.
İhracat <br>ağustosta da yükseldi

İhracat
ağustosta da yükseldi

​Bakan Pekcan, son rakamlara ilişkin bilgi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.