İç Güvenlik’in başına bir ‘terörist’: Seçim kutlamasında “Araplara ölüm” sloganları atılmıştı

Mescid-i Aksa baskınlarının lideri aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir yeni hükümette İç Güvenlik Bakanı olmak istiyor. Jerusalem Post gazetesi, “Atanırsa Yahudilere karşı uygulanan terörizmle mücadeleye odaklanacak” dedi. Bu, Filistinlilere yönelik yeni katliamlar demek. Ben-Gvir’in seçim kutlamasında “Araplara ölüm” sloganları atılmıştı. Filistinlilere karşı düşmanca eylemleriyle bilinen siyasetçinin, “İsrail’deki Arap vatandaşların işlediği suçlarla” mücadeleyi artıracağı ve İsrail güvenlik güçleri içinde kritik değişikliklere gideceği belirtildi. 1 Kasım’da yapılan seçimlerde ırkçı Siyonist partiler sandıktan güçlenerek çıkarken, İsrail’de en uzun süre başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu’nun partisi, 32 milletvekiliyle birinci olmuştu. Filistinlilere yönelik soykırım tehdidine varan söylemlerde bulunan ve Netanyahu’nun kuracağı koalisyon hükümetinde yer alacak Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) Partisi lideri Ben-Gvir’in seçim kutlamaları da Filistinlilere nefret eylemine dönüşmüştü. Filistinlileri öldüren İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlanması fikrinin önde gelen destekçilerinden Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınlarına liderlik etmesiyle ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine silah çekmesiyle gündeme gelmişti.

REKLAM