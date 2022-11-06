Dünya İç Güvenlikin başına bir terörist Seçim kutlamasında Araplara ölüm sloganları atılmıştı
ORTADOĞU

İç Güvenlik’in başına bir ‘terörist’: Seçim kutlamasında “Araplara ölüm” sloganları atılmıştı

Mescid-i Aksa baskınlarının lideri aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir yeni hükümette İç Güvenlik Bakanı olmak istiyor. Jerusalem Post, “Atanırsa Yahudilere karşı uygulanan terörizmle mücadeleye odaklanacak” dedi. Bu, Filistinlilere yönelik yeni katliamlar demek. Ben-Gvir’in seçim kutlamasında “Araplara ölüm” sloganları atılmıştı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
İç Güvenlik’in başına bir ‘terörist’: Seçim kutlamasında “Araplara ölüm” sloganları atılmıştı
​Mescid-i Aksa baskınlarının lideri aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir yeni hükümette İç Güvenlik Bakanı olmak istiyor.

Mescid-i Aksa baskınlarının lideri aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir yeni hükümette İç Güvenlik Bakanı olmak istiyor. Jerusalem Post gazetesi, “Atanırsa Yahudilere karşı uygulanan terörizmle mücadeleye odaklanacak” dedi. Bu, Filistinlilere yönelik yeni katliamlar demek. Ben-Gvir’in seçim kutlamasında “Araplara ölüm” sloganları atılmıştı. Filistinlilere karşı düşmanca eylemleriyle bilinen siyasetçinin, “İsrail’deki Arap vatandaşların işlediği suçlarla” mücadeleyi artıracağı ve İsrail güvenlik güçleri içinde kritik değişikliklere gideceği belirtildi. 1 Kasım’da yapılan seçimlerde ırkçı Siyonist partiler sandıktan güçlenerek çıkarken, İsrail’de en uzun süre başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu’nun partisi, 32 milletvekiliyle birinci olmuştu. Filistinlilere yönelik soykırım tehdidine varan söylemlerde bulunan ve Netanyahu’nun kuracağı koalisyon hükümetinde yer alacak Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) Partisi lideri Ben-Gvir’in seçim kutlamaları da Filistinlilere nefret eylemine dönüşmüştü. Filistinlileri öldüren İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlanması fikrinin önde gelen destekçilerinden Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınlarına liderlik etmesiyle ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine silah çekmesiyle gündeme gelmişti.

Fanatikler koalisyonu kazandı: 'Araplara ölüm' sloganları atıldı
DÜNYA
Fanatikler koalisyonu kazandı: 'Araplara ölüm' sloganları atıldı
Galibiyet Icardiden

Galibiyet Icardi'den

​Galatasaray, Arjantinli oyuncunun golleriyle Beşiktaş'ı mağlup etti.
Derbide sürpriz isim

Derbide sürpriz isim

​Jorge Jesus kritik karşılaşmayı stattan takip etti.
HDP, PKKnın kimyasal silah iftirasını sokağa taşıyor: Halepçe katliamı fotoğrafıyla kirli provokasyon

Uzmanlar uyardı: Baş ağrısı yapabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray ve toplu açılış töreninde konuştu.

​Sosyal konut projesinde ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekilecek.
Yılbaşına kadar ücretsiz

Yılbaşına kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray'ın açılışını gerçekleştirdi.

Dün de 4.9 büyüklüğünde deprem olmuştu.

​Fransız model o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ulaşmak için 11 metrelik merdiven yaptılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.