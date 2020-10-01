İran ateşle oynuyor: Ermenistan'a silah yardımları 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef almasının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda ağır yenilgiler alan Ermeni güçlerine İran'dan destek geldi. Rusya'nın Ermenilere gönderdiği silah, mühimmat ve gıda yardımının sevkiyatını üstlenen İran'a Güney Azerbaycan’da yaşayan Türkler büyük tepki gösterdi. İran görüntüleri yalanlasa da yarım konvoylarını görüntüleyen Güney Azerbaycanlılar, İran yönetimine karşı protesto gösterileri başladı.

İran sınırları içinde yer alan Güney Azerbaycan başkenti olarak biline Tebriz’de, halk sokağa döküldü. Güney Azerbaycanlı aktivistlerin çağrısı üzerine Tebriz, Erdebil, Urmu, Sulduz ve Zencan sokaklarında, “Karabağ bizimdir bizim olacak, Nurduz Gümrüğü Kapatılsın, İleri, İleri Azerbaycan askeri” sloganları atıldı.

İRAN'DA GÜNEY AZERBAYCAN'DAKİ TÜRKLER AYAĞA KALKTI

Tebriz’deki eylemlerden yayımlanan videolarda, halkın pazar meydanına doğru yürüdüğü görülüyor. Sosyal medya ve Güney Azerbaycan halkının geçen haftadan beri İran hakimiyeti üzerindeki baskısından dolayı şu ana kadar Tebriz’de, polis ve silahlı güçlerin ağır müdahalesi tespit edilmedi. Ancak edinilen son bilgilere göre, İran polisinin bazı bölgelerde pompalı tüfek ve gazla protestocuları dağıtmaya çalıştı.





Tahran yönetiminin, ateşkesi ihlal ederek Azerbaycanlı sivillere saldıran Ermenistan’a destek vermesinin ardından Güney Azerbaycan’da yoğun gösteriler başladı. Göstericiler, Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ’a yönelik harekatına da destek verdi. Güney Azerbaycanlıların protestolar kapsamında, “Rus, Fars, Ermeni; Azerbaycan düşmanı” sloganlarını atması dikkat çekti.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA 12 AKTİVİSİN TUTUKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İran'da Türklerin yoğun olduğu Erdebil kentinde Azerbaycan'a destek için önceki gün düzenlenen gösteri sırasında gözaltına alınan 12 kişinin tutuklandığı iddia edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (HRANA) haberine göre, gözaltına alınan aktivistler, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hakaret, kamu düzenini bozmak ve izinsiz gösteriler organize ederek ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı.

REKLAM

DÜNYA Azerbaycan ordusu Fuzuli-Cebrayil bölgesinde ilerlemeye devam ediyor

Mahkemede tutuklama kararı verilen Asgar Ekberzade, Mücteba Pervin, Murteza Pervin, Mustafa Pervin, Mehdi Huşmend, Muhammed Culani, Perviz Siyabi, Seccad Culani, Hüseyin Balahani, Behmen Hayrcu, Hamid Haydari Baris ve Sobhan Bahşi adlı kişilerin Erdebil Cezaevi'ne gönderildikleri öne sürüldü.

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Öte yandan, başkent Tahran ile Türklerin yoğun olduğu Tebriz, Erdebil ve Urumiye kentlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak ve Azerbaycan'a destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Başkent Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'na çıkan caddelerde bir araya gelen göstericiler, Azerbaycan'a destek sloganları atarak Ermenistan bayrağı yaktı.

İran'daki aktivistler, sosyal medyadan Erdebil, Tebriz ve Urumiye gibi İran Azerilerinin yoğun nüfusa sahip olduğu büyük kentlerde Dağlık Karabağ'daki işgale karşı gösteri çağrıları yapıyor.

İRAN'DAKİ AZERBAYCAN TÜRKÜ NUFÜSU

Dünya Bankası Ülke Profilleri veri tabanına göre 66,1 milyonluk İran nüfusunun yüzde 42’sini Türkler oluşturmakta. Bu oran göre İran'da yaklaşık 25 milyonluk bir Türk nüfusu yaşamakta.

En büyük Türk nüfusunu 20 milyon ile Azerbaycan Türkleri oluşturmakta.

İran'da ikinci büyük grup ise Türkmenlerdir. Türkmenlerin sayı ise 3 milyon civarındadır.

Kaşkay Türkleri, sayıları 1.5 milyon ila 2 milyon arasındadır.

Diğer Türk toplulukları Avşarlar, Kaçarlar, Karapapaklar, Kazaklar ise 2 ila 5 milyon arasındadır.

İRAN'DAKİ ETNİK KÖKENE GÖRE DAĞILIM TABLOSU VE EYALETLERE DAĞILIMI

İran’ın Eyaletlere Göre Haritası...

İran’ın eyaletlere göre nüfus dağılımı...

İRAN MEDYASI 30 YILDIR ERMENİ ZULMÜNE SESSİZ: AZERBAYCAN'I ELEŞTİRİYORLAR

İran'da yayın yapan bazı medya organları ve gazeteciler, Dağlık Karabağ'da 30 yıldır yaşanan zulmü görmezden gelerek Ermenistan'ın saldırgan tavırları dururken Azerbaycan'ı eleştiriyor.

Bazı İranlı gazeteciler ve medya kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen bir kez daha Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması karşısında ya sessiz kaldı ya da Ermenistan'ı destekledi.

İran medyasının bir kısmı ve bazı gazeteciler, 30 yıl önce olduğu gibi bugün de BM'nin konuyla ilgili Ermenistan'ı işgalci kabul eden kararlarına rağmen Erivan hükümetinin yanında durmayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine yakınlığıyla bilinen "Asriran" haber sitesi, kimin haklı kimin haksız olduğuna bakmaksızın sadece, "Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinin kendi toprakları olduğunu kabul ediyor. Ermenistan bunu reddediyor. Dağlık Karabağ özerkliğini ilan etti ama hiçbir ülke onun bağımsızlığını resmen tanımadı." şeklindeki ifadeleri kullanmakla yetindi.