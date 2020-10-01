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Dünya İran ateşle oynuyor Ermenistana silah yardımları 25 milyon Türkü ayaklandırdı
ASYA

İran Ermenistan'ın yardımına koştu: İran'daki Azerbaycan Türkleri sokağa döküldü - İran'da ne kadar Türk yaşıyor

İran ateşle oynuyor: Ermenistan'a silah yardımları 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı

Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları olan Dağlık Karabağ'ı geri alma harekatı karşısında Ermenistan'ın yanında yer alan İran, ülkede yaşayan 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı. Ermenistan'ın geçtiğimiz pazar günü Azerbaycanlı sivillerin yaşadığı kasabalara saldırmasına sessiz kalan İran, Azerbaycan karşılık verince Ermenistan'dan yana tavır aldı. Ermenistan'a silah ve gıda yardımı yaptığı tespit edilen İran, Rusya'nın Ermenilere gönderdiği mühimmatların da nakliyesini üstlendi. İran, Ermenistan'a yaptığı yardımların ortaya çıkan görüntülerini yalanlasa da ülkede yaşayan Azerbaycan Türkleri duruma tepki göstermek için sokaklara döküldü. "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları atan Türkler, sosyal medyada ise İran'ın kendilerine ihanet ettiği yönünde paylaşımları yapıyor. Son verilere göre 64 milyon nüfusu olan İran'da yaşayan Türkler yüzde 42 oranında. İran sınırları içinde en çok 'Güney Azerbaycan' denilen bölgede yaşayan Türklerinin kalesi ise Tebriz. Şehrin takımı Traktör Türk taraftarları ile popüler ve maçlarını 100 bin seyirciye oynuyor. Diğer yandan İran'da yayın yapan bazı medya organları ve gazeteciler, Dağlık Karabağ'da 30 yıldır yaşanan zulmü görmezden gelerek Ermenistan'ın saldırgan tavırları dururken Azerbaycan'ı eleştirmesi de ülkedeki başka bir tartışma konusu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güney Azerbaycan'daki Türkler İran'ın Ermenistan'a verdiği desteği protesto etti.
Güney Azerbaycan'daki Türkler İran'ın Ermenistan'a verdiği desteği protesto etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef almasının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda ağır yenilgiler alan Ermeni güçlerine İran'dan destek geldi. Rusya'nın Ermenilere gönderdiği silah, mühimmat ve gıda yardımının sevkiyatını üstlenen İran'a Güney Azerbaycan’da yaşayan Türkler büyük tepki gösterdi. İran görüntüleri yalanlasa da yarım konvoylarını görüntüleyen Güney Azerbaycanlılar, İran yönetimine karşı protesto gösterileri başladı.

İran sınırları içinde yer alan Güney Azerbaycan başkenti olarak biline Tebriz’de, halk sokağa döküldü. Güney Azerbaycanlı aktivistlerin çağrısı üzerine Tebriz, Erdebil, Urmu, Sulduz ve Zencan sokaklarında, “Karabağ bizimdir bizim olacak, Nurduz Gümrüğü Kapatılsın, İleri, İleri Azerbaycan askeri” sloganları atıldı.

İRAN'DA GÜNEY AZERBAYCAN'DAKİ TÜRKLER AYAĞA KALKTI

Tebriz’deki eylemlerden yayımlanan videolarda, halkın pazar meydanına doğru yürüdüğü görülüyor. Sosyal medya ve Güney Azerbaycan halkının geçen haftadan beri İran hakimiyeti üzerindeki baskısından dolayı şu ana kadar Tebriz’de, polis ve silahlı güçlerin ağır müdahalesi tespit edilmedi. Ancak edinilen son bilgilere göre, İran polisinin bazı bölgelerde pompalı tüfek ve gazla protestocuları dağıtmaya çalıştı.

Ermenistan'a yardım eden İran'da Türkler sokaklara döküldü: Karabağ bizimdir bizim kalacak
OYNAT 00:59
Ermenistan'a yardım eden İran'da Türkler sokaklara döküldü: Karabağ bizimdir bizim kalacak
Ermenistan'a yardım skandalıyla gündeme oturan İran'da Türkler sokaklara döküldü. İran hükümeti protesto edilirken, ''Karabağ bizimdir bizim kalacak'' sloganları atıldı.


  • Tahran yönetiminin, ateşkesi ihlal ederek Azerbaycanlı sivillere saldıran Ermenistan’a destek vermesinin ardından Güney Azerbaycan’da yoğun gösteriler başladı. Göstericiler, Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ’a yönelik harekatına da destek verdi. Güney Azerbaycanlıların protestolar kapsamında, “Rus, Fars, Ermeni; Azerbaycan düşmanı” sloganlarını atması dikkat çekti.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA 12 AKTİVİSİN TUTUKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İran'da Türklerin yoğun olduğu Erdebil kentinde Azerbaycan'a destek için önceki gün düzenlenen gösteri sırasında gözaltına alınan 12 kişinin tutuklandığı iddia edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (HRANA) haberine göre, gözaltına alınan aktivistler, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hakaret, kamu düzenini bozmak ve izinsiz gösteriler organize ederek ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı.

Azerbaycan ordusu Fuzuli-Cebrayil bölgesinde ilerlemeye devam ediyor
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Azerbaycan ordusu Fuzuli-Cebrayil bölgesinde ilerlemeye devam ediyor
  • Mahkemede tutuklama kararı verilen Asgar Ekberzade, Mücteba Pervin, Murteza Pervin, Mustafa Pervin, Mehdi Huşmend, Muhammed Culani, Perviz Siyabi, Seccad Culani, Hüseyin Balahani, Behmen Hayrcu, Hamid Haydari Baris ve Sobhan Bahşi adlı kişilerin Erdebil Cezaevi'ne gönderildikleri öne sürüldü.

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Öte yandan, başkent Tahran ile Türklerin yoğun olduğu Tebriz, Erdebil ve Urumiye kentlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak ve Azerbaycan'a destek amacıyla gösteri düzenlendi.

  • Başkent Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'na çıkan caddelerde bir araya gelen göstericiler, Azerbaycan'a destek sloganları atarak Ermenistan bayrağı yaktı.
İran'daki aktivistler, sosyal medyadan Erdebil, Tebriz ve Urumiye gibi İran Azerilerinin yoğun nüfusa sahip olduğu büyük kentlerde Dağlık Karabağ'daki işgale karşı gösteri çağrıları yapıyor.

İRAN'DAKİ AZERBAYCAN TÜRKÜ NUFÜSU

Dünya Bankası Ülke Profilleri veri tabanına göre 66,1 milyonluk İran nüfusunun yüzde 42’sini Türkler oluşturmakta. Bu oran göre İran'da yaklaşık 25 milyonluk bir Türk nüfusu yaşamakta.

  • En büyük Türk nüfusunu 20 milyon ile Azerbaycan Türkleri oluşturmakta.
  • İran'da ikinci büyük grup ise Türkmenlerdir. Türkmenlerin sayı ise 3 milyon civarındadır.
  • Kaşkay Türkleri, sayıları 1.5 milyon ila 2 milyon arasındadır.
  • Diğer Türk toplulukları Avşarlar, Kaçarlar, Karapapaklar, Kazaklar ise 2 ila 5 milyon arasındadır.

İRAN'DAKİ ETNİK KÖKENE GÖRE DAĞILIM TABLOSU VE EYALETLERE DAĞILIMI

İran’ın Eyaletlere Göre Haritası...

İran’ın eyaletlere göre nüfus dağılımı...

Rusya’nın Ermenistan’a gönderdiği silahların nakliyesini İran yapıyor
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Rusya’nın Ermenistan’a gönderdiği silahların nakliyesini İran yapıyor
Rusya'nın Ermenistan'a gönderdiği araç ve silahların nakliyesini İran'ın yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı.

İRAN MEDYASI 30 YILDIR ERMENİ ZULMÜNE SESSİZ: AZERBAYCAN'I ELEŞTİRİYORLAR

İran'da yayın yapan bazı medya organları ve gazeteciler, Dağlık Karabağ'da 30 yıldır yaşanan zulmü görmezden gelerek Ermenistan'ın saldırgan tavırları dururken Azerbaycan'ı eleştiriyor.

Bazı İranlı gazeteciler ve medya kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen bir kez daha Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması karşısında ya sessiz kaldı ya da Ermenistan'ı destekledi.

  • İran medyasının bir kısmı ve bazı gazeteciler, 30 yıl önce olduğu gibi bugün de BM'nin konuyla ilgili Ermenistan'ı işgalci kabul eden kararlarına rağmen Erivan hükümetinin yanında durmayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine yakınlığıyla bilinen "Asriran" haber sitesi, kimin haklı kimin haksız olduğuna bakmaksızın sadece, "Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinin kendi toprakları olduğunu kabul ediyor. Ermenistan bunu reddediyor. Dağlık Karabağ özerkliğini ilan etti ama hiçbir ülke onun bağımsızlığını resmen tanımadı." şeklindeki ifadeleri kullanmakla yetindi.

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