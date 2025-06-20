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İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

21:5620/06/2025, Cuma
AA
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İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre,
merkez üssü Sorhe ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 21.19'da kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Depremin Tahran'ın doğusundaki ilçelerden de hissedildiği bildirilirken muhtemel hasara ilişkin bilgi verilmedi.





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