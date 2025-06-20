İran saldırılarını önleyemiyor: Demir Kubbe iflas etti

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ulusal güvenlik analisti ve eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı Travis Hawley'in konuyla ilgili değerlendirmesine yer verildi. Demir Kubbe sisteminin, İran’ın gönderdiği balistik füzelere karşı müdahale etmekle sorumlu olmadığını belirten Hawley, "Demir Kubbe aslında kısa menzilli roketler ve havan toplarına karşı tasarlandı. Özellikle Gazze’den Hamas tarafından ateşlenen roketler gibi tehditlere karşı etkili olan sistem, balistik füzelere karşı yalnızca son çare olarak devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

Hawley, İsrail’in balistik füze tehdidine karşı ilk savunma hattını Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri oluşturduğunu, bu sistemlerin başarısız olması durumunda ise Demir Kubbe'nin yedek olarak devreye alınabildiğini belirtti. Ulusal güvenlik analisti ve eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı Hawley, İran’ın son dönemdeki füze saldırılarında İsrail’in hava savunma sisteminden geçmesini ise tüm entegre hava savunma sistemlerinde olabileceği gibi "Demir Kubbe'nin de başarısızlığını gösterdiğine" dikkati çekti. Hawley, aynı anda 50 ila 100 balistik füze saldırısının gerçekleşmesi durumunda, yüksek başarı oranı ya da yüzde 100 etkinlik sağlamanın "oldukça zor" olduğuna işaret etti. Söz konusu gelişmeler, İsrail’in ABD desteği olmadan savunmasız bir görüntü çizdiğini gün yüzüne çıkardı. ABD menşeli THAAD hava savunma sistemini de kullanan İsrail’i, Washington yönetiminin savaşa katılmaması halinde zor günler bekliyor.