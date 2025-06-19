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Netanyahu'dan tüm İranlılara ölüm tehdidi: Kimsenin dokunulmazlığı yok

Netanyahu'dan tüm İranlılara ölüm tehdidi: Kimsenin dokunulmazlığı yok

23:2819/06/2025, Perşembe
AA
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ölüm tehditlerini sürdürüyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ölüm tehditlerini sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran dini lideri Hamaney'e 'suikast' tehdidini yineleyip, "Orduya İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim" dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine,
"Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun."
dedi.

"İran rejimini devirmeyi amaçlamıyoruz"

İran'ın nükleer programının hedef alınmasına ilişkin ise Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek,
"Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar."
diye konuştu.

"ABD, THAAD ile de bize yardım ediyor"

İran'a saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" beklemediklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteğinden ise övgüyle söz ederek şunları söyledi:

"Savunmada bizlere mükemmel şekilde yardım ediyorlar, İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ayrıca ABD bize THAAD balistik füze hava savunma sistemiyle de yardım ediyor."

Hamaney'e suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın bu sabah misilleme saldırısında hedef alınan Tel Aviv yakınındaki Holon kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada,
"Hamaney gibi bir diktatör varlığını sürdüremez.
" demişti.

İran'ın sabah erken saatlerde düzenlediği misilleme saldırısında isabet alan, Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi'ni ziyaretinde konuşan Netanyahu, Hamaney'e yönelik suikast düzenleyebileceklerini ima ederek her seçeneğin masada olduğunu belirtmişti.



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