Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İşgalci İsrailliler Filistinli bakanın konvoyuna saldırıp aracını gasbetti

İşgalci İsrailliler Filistinli bakanın konvoyuna saldırıp aracını gasbetti

18:366/01/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sosyal medyada örgütlenerek "Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırı" çağrısında bulundu.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sosyal medyada örgütlenerek "Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırı" çağrısında bulundu.

Gerçekleştirdiği soykırım saldırılarına her geçen gün bir yenisini ekleyen İsrail'in kendisi kadar vatandaşları da bölgede terör estiriyor. Yapılan açıklamaya göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Mahalli İdareler Bakanı Sami Hiccavi'nin konvoyuna saldırdı. İşgalcilerin, Bakan Hiccavi ve beraberindeki heyetin araçlarını gasbettiği de bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da
Filistin Mahalli İdareler Bakanı Sami Hiccavi
'nin konvoyuna saldırdı ve aracına el koydu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "
İsrail ordusu üniforması giymiş olan Yahudi yerleşimciler, Mahalli İdareler Bakanı Sami Hiccavi'nin El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesine yaptığı ziyareti sırasında konvoyunun yolunu kesti.
" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Bakan Hiccavi ve beraberindeki heyetin araçlarına el koyduğu belirtilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.

İşgalci İsraillilerden "Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırı" çağrısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin ölmesinin ardından Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden sosyal medya üzerinden "
Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik intikam ve saldırı
" çağrıları yapıldı.

Bunun üzerine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde bir Filistin okuluna düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli öğrenci yaralandı.

Şehirlerde terör estirdiler

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nin Nablus, Kalkiliya, Tulkerim ve Selfit şehirleri çevresindeki birçok yolu kapattı, Filistinlilerin araçlarına taşlı saldırıda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah İsraillileri taşıyan bir otobüs ile araçlara ateş açılması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin,
Doğu Kudüs
'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.



#Filistin
#israil
#Batı Şeria
#Sami Hiccavi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilerin zamlı maaşlarında son durum!