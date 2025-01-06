İşgalci İsrailliler Filistinli bakanın konvoyuna saldırıp aracını gasbetti

Gerçekleştirdiği soykırım saldırılarına her geçen gün bir yenisini ekleyen İsrail'in kendisi kadar vatandaşları da bölgede terör estiriyor. Yapılan açıklamaya göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Mahalli İdareler Bakanı Sami Hiccavi'nin konvoyuna saldırdı. İşgalcilerin, Bakan Hiccavi ve beraberindeki heyetin araçlarını gasbettiği de bildirildi.
Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Bakan Hiccavi ve beraberindeki heyetin araçlarına el koyduğu belirtilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.
İşgalci İsraillilerden "Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırı" çağrısı
Bunun üzerine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde bir Filistin okuluna düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli öğrenci yaralandı.
Şehirlerde terör estirdiler
Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nin Nablus, Kalkiliya, Tulkerim ve Selfit şehirleri çevresindeki birçok yolu kapattı, Filistinlilerin araçlarına taşlı saldırıda bulundu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah İsraillileri taşıyan bir otobüs ile araçlara ateş açılması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.