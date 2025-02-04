İsrail askerlerini öldürüp şehit oldu: Ürdün Vadisi'nde fedai operasyonu

İsrail merkezli Kanal 13

, operasyonu gerçekleştiren mücahidin, yaklaşık 50 İsrail askerinin bulunduğu bölgeye sızmayı başardığını yazdı. Haberde, çıkan çatışmanın ardından İsrail Hava Kuvvetleri'nin insansız hava aracı (İHA) kaldırdığını ancak askeri kompleks içerisinde çok sayıda İsrail askeri olmasından dolayı İHA'nın atış yapmadığı ifade edildi.