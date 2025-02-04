İsrail askerlerini öldürüp şehit oldu: Ürdün Vadisi'nde fedai operasyonu

Direnişçinin, operasyonu kurşun geçirmez yelekle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nde işgalci İsrail'e ait bir askeri kontrol noktasına düzenlenen operasyonda 2 İsrail askeri öldü, 8 asker yaralandı. Operasyonu düzenleyen direnişçi şehit olurken, İsrail olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bir direnişçi, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde bulunan Tayasir bölgesinde İsrail kontrol noktasına tek başına sızma operasyonu düzenledi.
2 işgalciyi öldürüp şehit oldu
2 işgalciyi öldürüp şehit oldu
Onlarca İsrail askerinin bulunduğu askeri komplekse sızan direnişçi, işgalcilere ateş açtı. Çıkan çatışmada 2'si ağır 8 İsrail askeri yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan yaralı işgalcilerin 2'si öldü.
Çıkan çatışmanın ardından direnişçinin de şehit olduğu öğrenildi.
İsrail medyası ne dedi?
İsrail medyası ne dedi?
İsrail merkezli Kanal 13
, operasyonu gerçekleştiren mücahidin, yaklaşık 50 İsrail askerinin bulunduğu bölgeye sızmayı başardığını yazdı. Haberde, çıkan çatışmanın ardından İsrail Hava Kuvvetleri'nin insansız hava aracı (İHA) kaldırdığını ancak askeri kompleks içerisinde çok sayıda İsrail askeri olmasından dolayı İHA'nın atış yapmadığı ifade edildi.
Kanal 14
, operasyonun failinin askeri bölgede katliam gerçekleştirmesine bir adım kaldığı ve olayın ciddi bir şekilde araştırılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Maariv gazetesi
ise İsrail askerlerinin yataklarındayken vurulduğunu ve direnişçinin uzun bir süre çatıştıktan sonra öldürüldüğünü yazdı.
Operasyonu düzenleyen direnişçinin kurşun geçirmez yelek giydiği belirtildi.
İşgalci İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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