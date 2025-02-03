İsrail Batı Şeria’yı yakıp yıkıyor: Ölü sayısı 50'yi aştı

Gazze'yi enkaza çeviren İsrail, Batı Şeria’daki Cenin ve çevresinde saldırılarını genişletiyor. 21 Ocak'ta saldırı başlatan İsrail, onlarca askeri araç ve buldozer eşliğinde Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı’na baskınlar düzenledi. 100’den fazla ev yıkılırken, katledilen Filistinli sayısı 50’yi aştı. Eriha’da da bir cami ateşe verildi.
İşgalci İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampı ve çevresinde başlattığı "Demir Duvar Operasyonu" kapsamındaki saldırılarını genişletmeye devam ediyor. Son 24 saatte Batı Şeria'nın kuzeyine 3 hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, hava saldırılarında en az 15 Filistinli öldürüldü. İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 50'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 100'den fazlasının da gözaltına alındığı belirtildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, onlarca askeri araç ve buldozer eşliğinde Tubas kentine bağlı Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi. Faria Mülteci Kampı'ndaki bazı ailelerden evlerini boşaltmasını isteyen İsrail askerleri, boşaltılan evleri askeri mevzi olarak kullanıyor. Ayrıca Tubas kentindeki Eğitim İdaresi, İsrail baskını sebebiyle Faria Mülteci Kampı'nda eğitime ara verildiğini duyurdu. Saldırılar, Cenin Kampı'nda 14'üncü gününe girerken, Filistin Kızılayı tarafından dün yayınlanan açıklamada, kampa baskın düzenleyen işgalci İsrail güçlerinin 73 yaşındaki Velid Muhammed Lahluh adındaki yaşlı bir Filistinliye yakın mesafeden ateş açarak öldürdü.İşgal güçleri, 100'den fazla evi de yıktı.
CAMİYİ ATEŞE VERDİLER
Öte yandan, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden istilacı Yahudiler, Eriha şehrinin kuzeybatısındaki El-Merecat bölgesinde bulunan Arap Melihat isimli bedevi toplumuna ait bir camiyi ateşe verdi. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat "İsrailliler şafak vakti Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında Arap Melihat Toplumuna saldırdı. İsrailli gaspçılar, bir camiyi ateşe vererek, bir vatandaşın traktörünü yakmaya çalıştı" dedi. Melihat, caminin tamamen yandığını söyledi.
İşgale karşı ortak çaba çağrısı
- İsrail saldırılarının artmasının ardından Hamas Hareketi tarafından yayınlanan açıklamada, Filistinlilere ulusal çabaların birleştirilmesi çağrısı yapıldı. İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırılarını artırdığına vurgu yapılan açıklamada, "Batı Şeria'daki vahşi saldırganlığın püskürtülmesi için daha fazla birlik ve kaynaşmayla seferberliğin sürdürülmesi ve direniş eylemlerinin yoğunlaştırılması" talep edildi.