İsrail Batı Şeria’yı yakıp yıkıyor: Ölü sayısı 50'yi aştı

İşgalci İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampı ve çevresinde başlattığı "Demir Duvar Operasyonu" kapsamındaki saldırılarını genişletmeye devam ediyor. Son 24 saatte Batı Şeria'nın kuzeyine 3 hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, hava saldırılarında en az 15 Filistinli öldürüldü. İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 50'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 100'den fazlasının da gözaltına alındığı belirtildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, onlarca askeri araç ve buldozer eşliğinde Tubas kentine bağlı Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi. Faria Mülteci Kampı'ndaki bazı ailelerden evlerini boşaltmasını isteyen İsrail askerleri, boşaltılan evleri askeri mevzi olarak kullanıyor. Ayrıca Tubas kentindeki Eğitim İdaresi, İsrail baskını sebebiyle Faria Mülteci Kampı'nda eğitime ara verildiğini duyurdu. Saldırılar, Cenin Kampı'nda 14'üncü gününe girerken, Filistin Kızılayı tarafından dün yayınlanan açıklamada, kampa baskın düzenleyen işgalci İsrail güçlerinin 73 yaşındaki Velid Muhammed Lahluh adındaki yaşlı bir Filistinliye yakın mesafeden ateş açarak öldürdü.İşgal güçleri, 100'den fazla evi de yıktı.