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İsrail'den Batı Şeria'da katliam: Türk hastanesine getirildiler

İsrail'den Batı Şeria'da katliam: Türk hastanesine getirildiler

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:1230/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İsrail Batı Şeria'da saldırılarını artırdı
İsrail Batı Şeria'da saldırılarını artırdı

Gazze'de ağır bir mağlubiyet aldıktan sonra ateşkes imzalamak zorunda kalan İsrail, Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. Tubas kentinde düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes maddelerine uysa da Batı Şeria'daki Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Tubas şehrinde hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Tamun kasabasında gerçekleştirilen saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Türk hastanesine getirildiler


Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Tubas Türk Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.


İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, “Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğümüz operasyon çerçevesinde, Shin Bet istihbaratının yönlendirmesiyle bir hava kuvvetleri uçağı, silahlı bir hücreyi hedef alarak saldırı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.



#İsrail
#Batı Şeria
#Filistin

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