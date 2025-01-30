İsrail'den Batı Şeria'da katliam: Türk hastanesine getirildiler

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes maddelerine uysa da Batı Şeria'daki Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Tubas şehrinde hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Tamun kasabasında gerçekleştirilen saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, “Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğümüz operasyon çerçevesinde, Shin Bet istihbaratının yönlendirmesiyle bir hava kuvvetleri uçağı, silahlı bir hücreyi hedef alarak saldırı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.