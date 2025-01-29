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İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti

İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti

21:3629/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
AA
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Üç Türk vatandaşından 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu.
Üç Türk vatandaşından 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e girmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Merhum vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, vatandaşların naaşların Türkiye'ye en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemlerin yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere, İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir." ifadeleri kullanıldı.


Aileler kaçakçılardan şikayetçi oldu

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan ve İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının aileleri, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu.


#Lübnan
#İsrail
#Türk vatandaşı
#Dışişleri Bakanlığı

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